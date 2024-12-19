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    • Акинфеев объяснил, почему Лев Яшин – величайший вратарь в истории

    Акинфеев объяснил, почему Лев Яшин – величайший вратарь в истории

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил величие Льва Яшина. В 1963 году голкипер получил «Золотой мяч».

    – Почему Лев Яшин считается величайшим вратарем всех времен и народов? Профессиональное мнение: «В понимании футбола ему не было равных. Он пропускал мало не только потому, что хорошо стоял в воротах, – в его время играли великие люди, ничуть не ниже по уровню мастерства. Но Лев Иванович опережал время именно в понимании футбола».

    – Все так. Он сразу несколько страниц этой книги перевернул. У меня с детства закладка в голове: знаменитый пенальти на «Уэмбли», который Лев Иванович, играя за сборную мира, взял намертво. Сколько раз слышал: да Маццола же почти по центру бил! А я отвечаю: ты упади именно по центру и именно так – чтобы мышь не проскочила.

    Или другой кадр, тоже на века, когда он смахивает своей ручищей мяч из ближнего угла: знал ведь, чувствовал, предвидел развитие. Таких моментов очень много. Что вы, такая классика!

    Понятно, что «пенки» бывают у всех, включая самых великих: и за шиворот повесят, и между ног сунут. Яшин – не исключение. Но чтение игры! Эти выходы за штрафную, ввод мяча рукой – космос же для середины прошлого века. И в его действиях не была хаоса, вот в чем фишка. Он всегда знал, что нужно делать. Удивительно, просто непостижимо! Я вратарским зрением вижу: вот не шаг даже, а фаза шага, обозначенное направление – но на мгновенье раньше, чем ты поймешь, что будет дальше. А Лев Иваныч р-р-раз – и уже там, где надо.

    Я не был с ним знаком, мы почти не совпали во времени. А с Валентиной Тимофеевной – да, посчастливилось. Часто по телефону общались, она поздравляла с победами, с наградами. Яшины, кстати, недалеко от нас жили. Мой маршрут из дома на Песчанку проходил под знаменитым белым балконом. Может, знак?

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:46
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1734603567
    ВСем это понятно,кроме части неадекватных питерских.У них аллергия на "Динамо",и на всех,что и кто с этим именем связан. Помню,пропустил Лев Иваныч мяч по центру,и все специалисты в газетах издевались над этим.А потом вышел какой-то известный вратарь(по-моему,даже закордонный) и разъяснил,почему этот мяч неберущийся-под опорную ногу,сильно,на уровне колена,такой мяч можно только беспомощно проводить взглядом,а со стороны выглядит почти смешно. Повторов-то не было,по тысячу раз...
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    grigoriewana
    1734605259
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз сервис». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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