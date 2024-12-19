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    • Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 20 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «РБ Лейпциг», Бундеслига, 20 декабря 2024 года

    20 декабря на «Альянц Арене» в Мюнхене пройдет один из центральных матчей 15-го тура Бундеслиги: «Бавария», лидер чемпионата, встретится с одним из главных преследователей – «РБ Лейпциг».

    «Бавария»

    Мюнхенцы уверенно возглавляют таблицу с 33 очками. «Бавария» – команда с лучшей атакой в Бундеслиге, забившая 42 гола в 14 матчах. Лидер нападения Харри Кейн в великолепной форме, имея на своем счету 20 голов в 19 матчах. Однако у команды есть проблемы в обороне: 7 пропущенных голов в последних 5 играх.

    Последние матчи «Баварии»:

    • Майнц 2:1 Бавария
    • Шахтер 1:5 Бавария (Лига чемпионов)
    • Бавария 4:2 Хайденхайм
    • Бавария 0:1 Байер (Кубок)
    • Боруссия Д 1:1 Бавария

    «РБ Лейпциг»

    «Лейпциг» идет четвертым с 27 очками. Команда демонстрирует отличную форму в атаке: 10 голов в последних 5 матчах. Беньямин Шешко является ключевой фигурой, забив 10 голов в 22 играх. Однако оборона часто подводит: 9 пропущенных голов в последних 5 играх.

    Последние матчи «РБ Лейпциг»:

    • РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Ф
    • РБ Лейпциг 2:3 Астон Вилла (Лига чемпионов)
    • Хольштайн Киль 0:2 РБ Лейпциг
    • РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Ф (Кубок)
    • РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург

    Личные встречи

    История личных встреч показывает преимущество «Баварии», но «РБ Лейпциг» в последние годы не раз доказывал свою конкурентоспособность. Последние матчи:

    • Бавария 2:1 РБ Лейпциг (2024)
    • РБ Лейпциг 2:2 Бавария (2023)
    • Бавария 0:3 РБ Лейпциг (Суперкубок 2023)

    Статистика

    «Бавария»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «РБ Лейпциг»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Бавария» – «РБ Лейпциг»

    С учетом атакующей мощи обеих команд можно ожидать результативный матч. «Бавария» выступает фаворитом, особенно играя на своем поле, однако «РБ Лейпциг» способен создать трудности благодаря активной атаке.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Баварии» за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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