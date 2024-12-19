20 декабря на «Альянц Арене» в Мюнхене пройдет один из центральных матчей 15-го тура Бундеслиги: «Бавария», лидер чемпионата, встретится с одним из главных преследователей – «РБ Лейпциг».
«Бавария»
Мюнхенцы уверенно возглавляют таблицу с 33 очками. «Бавария» – команда с лучшей атакой в Бундеслиге, забившая 42 гола в 14 матчах. Лидер нападения Харри Кейн в великолепной форме, имея на своем счету 20 голов в 19 матчах. Однако у команды есть проблемы в обороне: 7 пропущенных голов в последних 5 играх.
Последние матчи «Баварии»:
- Майнц 2:1 Бавария
- Шахтер 1:5 Бавария (Лига чемпионов)
- Бавария 4:2 Хайденхайм
- Бавария 0:1 Байер (Кубок)
- Боруссия Д 1:1 Бавария
«РБ Лейпциг»
«Лейпциг» идет четвертым с 27 очками. Команда демонстрирует отличную форму в атаке: 10 голов в последних 5 матчах. Беньямин Шешко является ключевой фигурой, забив 10 голов в 22 играх. Однако оборона часто подводит: 9 пропущенных голов в последних 5 играх.
Последние матчи «РБ Лейпциг»:
- РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Ф
- РБ Лейпциг 2:3 Астон Вилла (Лига чемпионов)
- Хольштайн Киль 0:2 РБ Лейпциг
- РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Ф (Кубок)
- РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург
Личные встречи
История личных встреч показывает преимущество «Баварии», но «РБ Лейпциг» в последние годы не раз доказывал свою конкурентоспособность. Последние матчи:
- Бавария 2:1 РБ Лейпциг (2024)
- РБ Лейпциг 2:2 Бавария (2023)
- Бавария 0:3 РБ Лейпциг (Суперкубок 2023)
Статистика
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 11
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«РБ Лейпциг»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
Прогноз на матч «Бавария» – «РБ Лейпциг»
С учетом атакующей мощи обеих команд можно ожидать результативный матч. «Бавария» выступает фаворитом, особенно играя на своем поле, однако «РБ Лейпциг» способен создать трудности благодаря активной атаке.
Рекомендации для ставок
- Победа «Баварии» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:2 в пользу «Баварии» за коэффициент 12.00.
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