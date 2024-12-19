20 декабря на «Альянц Арене» в Мюнхене пройдет один из центральных матчей 15-го тура Бундеслиги: «Бавария», лидер чемпионата, встретится с одним из главных преследователей – «РБ Лейпциг».

«Бавария»

Мюнхенцы уверенно возглавляют таблицу с 33 очками. «Бавария» – команда с лучшей атакой в Бундеслиге, забившая 42 гола в 14 матчах. Лидер нападения Харри Кейн в великолепной форме, имея на своем счету 20 голов в 19 матчах. Однако у команды есть проблемы в обороне: 7 пропущенных голов в последних 5 играх.

Последние матчи «Баварии»:

Майнц 2:1 Бавария

Шахтер 1:5 Бавария (Лига чемпионов)

Бавария 4:2 Хайденхайм

Бавария 0:1 Байер (Кубок)

Боруссия Д 1:1 Бавария

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» идет четвертым с 27 очками. Команда демонстрирует отличную форму в атаке: 10 голов в последних 5 матчах. Беньямин Шешко является ключевой фигурой, забив 10 голов в 22 играх. Однако оборона часто подводит: 9 пропущенных голов в последних 5 играх.

Последние матчи «РБ Лейпциг»:

РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Ф

РБ Лейпциг 2:3 Астон Вилла (Лига чемпионов)

Хольштайн Киль 0:2 РБ Лейпциг

РБ Лейпциг 3:0 Айнтрахт Ф (Кубок)

РБ Лейпциг 1:5 Вольфсбург

Личные встречи

История личных встреч показывает преимущество «Баварии», но «РБ Лейпциг» в последние годы не раз доказывал свою конкурентоспособность. Последние матчи:

Бавария 2:1 РБ Лейпциг (2024)

РБ Лейпциг 2:2 Бавария (2023)

Бавария 0:3 РБ Лейпциг (Суперкубок 2023)

Статистика

«Бавария»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

«РБ Лейпциг»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Бавария» – «РБ Лейпциг»

С учетом атакующей мощи обеих команд можно ожидать результативный матч. «Бавария» выступает фаворитом, особенно играя на своем поле, однако «РБ Лейпциг» способен создать трудности благодаря активной атаке.

Рекомендации для ставок

Победа «Баварии» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Баварии» за коэффициент 12.00.

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