Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Олимпиакос» – «Твенте», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Олимпиакос» – «Твенте», Лига Европы, 12 декабря 2024 года

    12 декабря на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах пройдет решающий матч 6-го тура Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и голландским «Твенте». Для обеих команд эта встреча имеет большое значение: «Олимпиакос» борется за выход в плей-офф, в то время как «Твенте» в этом сезоне Лиги Европы явно не в лучшей форме.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» в Лиге Европы после 5 туров набрал 8 очков и находится на 14 месте в группе. Команда продолжает демонстрировать стабильную игру, не проигрывая в последних 4 матчах турнира. При этом атакующая мощь клуба остается на высоком уровне – в последних 5 играх «Олимпиакос» забил 10 голов. Особенно выделяется Аюб Эль-Кааби, лучший бомбардир команды с 15 голами в 20 матчах. В обороне «Олимпиакос» выглядит довольно уверенно, пропустив в среднем только 0.40 гола за игру в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Олимпиакос»:

    • 07.12.2024: Олимпиакос 3:0 Волос (Суперлига)
    • 04.12.2024: Олимпиакос 1:1 Каллитея (Кубок)
    • 01.12.2024: ОФИ 0:2 Олимпиакос (Суперлига)
    • 28.11.2024: ФКСБ 0:0 Олимпиакос (Лига Европы)
    • 24.11.2024: Олимпиакос 4:1 АЕК (Суперлига)

    «Твенте»

    «Твенте» находится в сложной ситуации в Лиге Европы, набрав лишь 3 очка после 5 туров и занимая 29-е место в группе. Команда не может выиграть в последних 5 матчах турнира и пропускает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах. Несмотря на слабости в обороне, «Твенте» продолжает атаковать, забив в последних 5 матчах 10 голов. Однако, учитывая оборонительные проблемы и результаты последних игр, шансы на победу у «Твенте» кажутся довольно ограниченными.

    Последние матчи «Твенте»:

    • 06.12.2024: ПСВ 6:1 Твенте (Эредивизи)
    • 01.12.2024: Твенте 3:2 Гоу Эхед Иглс (Эредивизи)
    • 28.11.2024: Твенте 0:1 Юнион (Лига Европы)
    • 23.11.2024: Фортуна Ситтард 1:2 Твенте (Эредивизи)
    • 14.11.2024: Гамбург 2:4 Твенте (Товарищеский матч)

    Личные встречи

    История очных матчей между «Олимпиакосом» и «Твенте» ограничивается одной товарищеской встречей в 2015 году, в которой победу одержал «Олимпиакос» (2:1). Этот факт не даст много информации о возможном результате предстоящего матча, однако на основе текущей формы и состава команд можно ожидать доминирование греческой команды.

    Последние встречи:

    • 29.07.2015: Твенте 1:2 Олимпиакос (Товарищеский матч)

    Статистика команд

    Олимпиакос:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    Твенте:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

    Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Твенте»

    С учетом текущей формы команд, «Олимпиакос» является явным фаворитом матча. Греческий клуб не проигрывает в последних 9 матчах, показывает отличную форму в атаке и надежную оборону. «Твенте» же переживает трудный период, особенно в Лиге Европы, и имеет серьезные проблемы в защите. Вероятно, «Олимпиакос» одержит уверенную победу, контролируя ход встречи и сдерживая атакующие попытки соперника.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Олимпиакоса» – коэффициент 1.80
    • Оба забьют – Нет – коэффициент 2.05
    • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Олимпиакоса» за коэффициент 7.50.

    С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!

    Новости по теме
    «Олимпиакос» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2024 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 