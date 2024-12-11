12 декабря на стадионе «Георгиос Караискакис» в Афинах пройдет решающий матч 6-го тура Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и голландским «Твенте». Для обеих команд эта встреча имеет большое значение: «Олимпиакос» борется за выход в плей-офф, в то время как «Твенте» в этом сезоне Лиги Европы явно не в лучшей форме.

«Олимпиакос» в Лиге Европы после 5 туров набрал 8 очков и находится на 14 месте в группе. Команда продолжает демонстрировать стабильную игру, не проигрывая в последних 4 матчах турнира. При этом атакующая мощь клуба остается на высоком уровне – в последних 5 играх «Олимпиакос» забил 10 голов. Особенно выделяется Аюб Эль-Кааби, лучший бомбардир команды с 15 голами в 20 матчах. В обороне «Олимпиакос» выглядит довольно уверенно, пропустив в среднем только 0.40 гола за игру в последних 5 матчах.

Последние матчи «Олимпиакос»:

07.12.2024: Олимпиакос 3:0 Волос (Суперлига)

04.12.2024: Олимпиакос 1:1 Каллитея (Кубок)

01.12.2024: ОФИ 0:2 Олимпиакос (Суперлига)

28.11.2024: ФКСБ 0:0 Олимпиакос (Лига Европы)

24.11.2024: Олимпиакос 4:1 АЕК (Суперлига)

«Твенте»

«Твенте» находится в сложной ситуации в Лиге Европы, набрав лишь 3 очка после 5 туров и занимая 29-е место в группе. Команда не может выиграть в последних 5 матчах турнира и пропускает в среднем 2.40 гола за игру в последних 5 встречах. Несмотря на слабости в обороне, «Твенте» продолжает атаковать, забив в последних 5 матчах 10 голов. Однако, учитывая оборонительные проблемы и результаты последних игр, шансы на победу у «Твенте» кажутся довольно ограниченными.

Последние матчи «Твенте»:

06.12.2024: ПСВ 6:1 Твенте (Эредивизи)

01.12.2024: Твенте 3:2 Гоу Эхед Иглс (Эредивизи)

28.11.2024: Твенте 0:1 Юнион (Лига Европы)

23.11.2024: Фортуна Ситтард 1:2 Твенте (Эредивизи)

14.11.2024: Гамбург 2:4 Твенте (Товарищеский матч)

Личные встречи

История очных матчей между «Олимпиакосом» и «Твенте» ограничивается одной товарищеской встречей в 2015 году, в которой победу одержал «Олимпиакос» (2:1). Этот факт не даст много информации о возможном результате предстоящего матча, однако на основе текущей формы и состава команд можно ожидать доминирование греческой команды.

Последние встречи:

29.07.2015: Твенте 1:2 Олимпиакос (Товарищеский матч)

Статистика команд

Олимпиакос:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Твенте:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Твенте»

С учетом текущей формы команд, «Олимпиакос» является явным фаворитом матча. Греческий клуб не проигрывает в последних 9 матчах, показывает отличную форму в атаке и надежную оборону. «Твенте» же переживает трудный период, особенно в Лиге Европы, и имеет серьезные проблемы в защите. Вероятно, «Олимпиакос» одержит уверенную победу, контролируя ход встречи и сдерживая атакующие попытки соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Олимпиакоса» – коэффициент 1.80

Оба забьют – Нет – коэффициент 2.05

Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:0 в пользу «Олимпиакоса» за коэффициент 7.50.

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