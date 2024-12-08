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    • Прогноз на точный счет матча «Хетафе» – «Эспаньол», Ла Лига, 9 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хетафе» – «Эспаньол», Ла Лига, 9 декабря 2024 года

    9 декабря на стадионе Колисеум Альфонсо Перес состоится матч 16-го тура испанской Ла Лиги между «Хетафе» и «Эспаньолом». Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы улучшить свое турнирное положение.

    «Хетафе»

    «Хетафе» занимает 17-е место в чемпионате с 13 очками после 15 туров. Команда демонстрирует надежную оборону, пропустив лишь 3 гола в последних 5 играх, однако атакующая мощь оставляет желать лучшего – всего 5 забитых мячей за этот же период. Лидер команды Мауро Арамбарри забил 4 гола и остается основным оружием в атаке.

    Последние матчи «Хетафе»:

    • Кубок: Ориуэла 0:0 (пен. 0:3) Хетафе
    • Ла Лига: Реал Мадрид 2:0 Хетафе
    • Кубок: Манисес 0:3 Хетафе
    • Ла Лига: Хетафе 2:0 Вальядолид
    • Ла Лига: Хетафе 0:1 Жирона

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» располагается на 18-й строчке с 13 очками, показывая неплохую результативность: 9 забитых голов в последних 5 играх. Однако команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 10 мячей за тот же период. Лидер атаки Хави Пуадо забил 5 мячей в этом сезоне и является ключевой фигурой в нападении.

    Последние матчи «Эспаньол»:

    • Кубок: Барбастро 2:0 Эспаньол
    • Ла Лига: Эспаньол 3:1 Сельта
    • Ла Лига: Жирона 4:1 Эспаньол
    • Ла Лига: Барселона 3:1 Эспаньол
    • Кубок: Сан-Тирсо 0:4 Эспаньол

    Личные встречи

    Последние встречи между командами были достаточно равными, однако «Эспаньол» побеждал в 3 из 5 последних матчей. В домашних играх «Хетафе» имеет преимущество, не проигрывая в 7 из 9 матчей против «Эспаньола».

    Последние очные встречи:

    • 06.01.2024: Эспаньол 0:1 Хетафе
    • 30.04.2023: Эспаньол 1:0 Хетафе
    • 15.01.2023: Хетафе 1:2 Эспаньол

    Статистика

    «Хетафе»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Эспаньол»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

    Прогноз на матч «Хетафе» – «Эспаньол»

    Матч обещает быть напряженным. «Хетафе» лучше играет дома, что дает им небольшое преимущество. «Эспаньол», несмотря на свои атакующие способности, имеет проблемы с обороной, что делает их уязвимыми. Ожидается, что обе команды смогут забить, но «Хетафе» имеет больше шансов на победу благодаря стабильной обороне.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Хетафе» – коэффициент 2.40
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: Победа «Хетафе» 2:1 за коэффициент 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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