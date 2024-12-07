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    • Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Брайтон», Премьер-лига Англии, 8 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лестер» – «Брайтон», Премьер-лига Англии, 8 декабря 2024 года

    8 декабря на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере пройдет матч 15-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Лестер» примет «Брайтон». Команды находятся в разных частях турнирной таблицы, что делает этот поединок особенно важным для обеих сторон. «Лестер» будет стремиться к победе, чтобы улучшить свои позиции, в то время как «Брайтон» будет бороться за место в еврокубках.

    «Лестер»

    «Лестер» не демонстрирует стабильных результатов в текущем сезоне, занимая 16-е место с 13 очками после 14 туров. Команда забивает, но также часто пропускает, что подтверждают последние игры. В атаке стоит выделить Джейми Варди, который забил 5 голов, и который, несмотря на возраст, продолжает оставаться ключевым игроком команды. В последних пяти матчах «Лестер» забил 6 голов и пропустил 11, что говорит о слабостях обороны.

    Последние матчи «Лестер»:

    • Лестер 3:1 Вест Хэм
    • Брентфорд 4:1 Лестер
    • Лестер 1:2 Челси
    • Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер
    • Ипсвич 1:1 Лестер

    «Брайтон»

    «Брайтон» демонстрирует гораздо более стабильную игру, находясь на 5-м месте с 23 очками. Команда продолжает забивать в каждом матче Премьер-лиги, однако их защита тоже оставляет желать лучшего. В атаке выделяется Дэнни Уэлбек, лучший бомбардир команды с 6 голами. В последних пяти играх «Брайтон» забил 7 голов и пропустил 8, что указывает на проблемы в обороне.

    Последние матчи «Брайтон»:

    • Фулхэм 3:1 Брайтон
    • Брайтон 1:1 Саутгемптон
    • Борнмут 1:2 Брайтон
    • Брайтон 2:1 Манчестер Сити
    • Ливерпуль 2:1 Брайтон

    Личные встречи

    «Лестер» не проигрывает «Брайтону» в домашних матчах в последние 8 встреч, что дает им определенное преимущество перед предстоящим поединком. В то же время, «Брайтон» забивал в последних 6 матчах против «Лестера», что делает этот матч открытым и для атакующих действий с их стороны.

    Последние встречи:

    • Лестер 2:2 Брайтон (21.01.2023)
    • Брайтон 5:2 Лестер (04.09.2022)
    • Лестер 1:1 Брайтон (23.01.2022)
    • Лестер 2:2 Брайтон (Кубок лиги) (27.10.2021)
    • Брайтон 2:1 Лестер (19.09.2021)
    • Брайтон 1:2 Лестер (06.03.2021)

    Статистика команд

    «Лестер»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Забивает в 3 последних матчах
    • Пропускает в 8 последних матчах

    «Брайтон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Забивает в 12 последних матчах
    • Пропускает в 7 последних матчах

    Прогноз на матч «Лестер» – «Брайтон»

    Несмотря на сильную атаку «Брайтона», «Лестер» имеет преимущество на своем поле и может воспользоваться этим фактором. Команды часто забивают друг другу в очных встречах, и этот матч не будет исключением. Ожидается, что игра будет открытой, с множеством моментов у обеих команд.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лестер» – коэффициент 2.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Лестер» за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.12.2024 10:38
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