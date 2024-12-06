7 декабря на стадионе «Stadion Livyi Bereh» в Киеве состоится матч 16-го тура Украины. Премьер-лига, в котором «Левый берег» примет «ЛНЗ». Этот матч является важным для обеих команд, так как «Левый берег» находится в зоне вылета и борется за сохранение прописки в Премьер-лиге, а «ЛНЗ» стремится укрепить свою позицию в середине таблицы.

«Левый берег»

«Левый берег» не может похвастаться хорошими результатами в этом сезоне, занимая 14-е место с 10 очками после 15 туров. Команда не выигрывает уже 10 матчей подряд, что ставит ее в очень трудное положение. В атаке команда испытывает серьезные проблемы, забив всего 1 гол в последних 5 играх. На оборонительные действия тоже нельзя полагаться, так как команда пропускает много – в среднем 2.6 гола за матч. Лучший бомбардир команды – Андрей Якимив с 2 голами.

Последние матчи «Левого берега»:

Левый берег 1:1 Оболонь

Металлист 1925 2:0 Левый берег

Левый берег 0:3 Ворскла

Шахтер 3:1 Левый берег

Левый берег 0:2 Днепр-1

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» проводит более успешный сезон, занимая 7-е место в таблице с 23 очками после 15 туров. Команда демонстрирует хорошие результаты в атаке, забив 21 гол за 15 матчей, но в обороне все еще есть проблемы – пропущено 19 мячей. В последних играх «ЛНЗ» набрал форму, включая победу над «Ингульцом» (2:0). Лучший бомбардир команды – Виталий Лукович с 7 голами, который активно помогает команде забивать.

Последние матчи «ЛНЗ»:

ЛНЗ 2:0 Ингулец

ЛНЗ 1:1 Черноморец

Зоря 3:1 ЛНЗ

ЛНЗ 0:1 Шахтер

Ворскла 1:2 ЛНЗ

Личные встречи

В последних 3-х личных встречах между «Левым берегом» и «ЛНЗ» преимущество на стороне «ЛНЗ», которые выиграли все эти матчи. В последний раз команды встречались в августе 2024 года, и тогда «ЛНЗ» победил 2:0. Учитывая текущую форму команд, «ЛНЗ» выглядит фаворитом встречи.

Статистика команд

«Левый берег»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 1

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия без побед: 10 матчей

«ЛНЗ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 4 матча подряд

Рекомендации для прогноза

Победа «ЛНЗ» выглядит наиболее вероятным исходом с учетом текущей формы команд, их позиции в таблице и истории встреч.

выглядит наиболее вероятным исходом с учетом текущей формы команд, их позиции в таблице и истории встреч. «Левый берег» имеет серьезные проблемы с атакой и обороной, и вряд ли сможет оказать значительное сопротивление сильному «ЛНЗ».

Рекомендация: Победа «ЛНЗ» с коэффициентом 1.85

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «ЛНЗ» с коэффициентом 6.00

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