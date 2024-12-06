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    • Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Хайденхайм», Бундеслига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Хайденхайм», Бундеслига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря на стадионе «Альянц Арена» состоится встреча «Баварии» с «Хайденхаймом» в рамках 13-го тура Бундеслиги. «Бавария» уверенно лидирует в турнире и стремится сохранить свои позиции, тогда как «Хайденхайм» борется за выход из зоны вылета, демонстрируя нестабильную форму.

    «Бавария»

    «Бавария» после 12 туров набрала 30 очков и занимает 1-е место в Бундеслиге. Команда демонстрирует выдающуюся форму, не проигрывая в 12 последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды Харри Кейн с 20 голами в 19 матчах является ключевым игроком атакующей линии. В последних 5 играх «Бавария» забила 6 голов и пропустила только 2, что свидетельствует о сильной атаке и надежной обороне. «Бавария» обладает лучшей разницей мячей в турнире – +29, и доминирует на своем поле «Альянц Арена», где команда продолжает показывать высокие результаты.

    Последние матчи «Бавария»:

    • Кубок. 03.12.2024: Бавария 0:1 Байер
    • Бундеслига. 30.11.2024: Унион Берлин 1:2 Бавария
    • Лига чемпионов. 26.11.2024: Бавария 2:2 Астон Вилла
    • Бундеслига. 23.11.2024: Бавария 0:0 Милан
    • Бундеслига. 09.11.2024: Бавария 5:0 Хайденхайм

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайм» набирает 10 очков после 13 туров и занимает 16-е место в Бундеслиге. Команда переживает сложный период, проигрывая 4 из последних 4 матчей турнира. Лучший бомбардир команды Пауль Ваннер с 5 голами в 18 матчах пытается поддержать атакующий потенциал, однако команда сталкивается с серьезными проблемами как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Хайденхайм» забил 5 голов и пропустил 14, что указывает на слабую защиту и недостаточную результативность.

    Последние матчи «Хайденхайм»:

    • Лига Конференций. 28.11.2024: Хайденхайм – Айнтрахт Ф 0:4
    • Бундеслига. 10.11.2024: Хайденхайм – Рома 0:2
    • Лига чемпионов. 23.11.2024: Хайденхайм – Лилль 0:2
    • Бундеслига. 06.04.2024: Хайденхайм 3:2 Бавария

    Личные встречи

    История очных встреч между «Баварией» и «Хайденхаймом» преимущественно в пользу «Баварии». В последних 3 матчах между этими командами результаты следующие:

    • Бундеслига. 06.04.2024: Хайденхайм 3:2 Бавария
    • Бундеслига. 11.11.2023: Бавария 4:2 Хайденхайм
    • Кубок. 03.04.2019: Бавария 5:4 Хайденхайм

    Эти встречи показывают, что «Бавария» имеет психологическое преимущество и способность стабильно выступать против «Хайденхайма». Однако, учитывая текущую форму обеих команд, «Хайденхайм» может попытаться воспользоваться возможностями и неожиданно изменить ход матча.

    Статистика

    «Бавария»:

    • Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 2.80
    • Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.40
    • В 12 последних матчах Бундеслиги «Бавария» не проигрывала
    • В 3 последних матчах обязательно забивает

    «Хайденхайм»:

    • Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 1.00
    • Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 2.80
    • В 6 из 8 последних матчей против «Баварии» забивает

    Прогноз на матч «Бавария» – «Хайденхайм»

    Учитывая текущую форму команд и статистику, «Бавария» выглядит явным фаворитом на предстоящей встрече. Команда демонстрирует стабильную и уверенную игру, особенно на домашнем поле, где «Альянц Арена» служит крепостью. «Хайденхайм» сталкивается с серьезными проблемами как в атаке, так и в обороне, что значительно снижает их шансы на положительный результат. Историческое преимущество и текущая форма «Баварии» свидетельствуют о том, что команда контролирует матч и имеет все шансы на победу.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Баварии» за коэффициент 9.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 12:16
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