7 декабря на стадионе «Альянц Арена» состоится встреча «Баварии» с «Хайденхаймом» в рамках 13-го тура Бундеслиги. «Бавария» уверенно лидирует в турнире и стремится сохранить свои позиции, тогда как «Хайденхайм» борется за выход из зоны вылета, демонстрируя нестабильную форму.

«Бавария»

«Бавария» после 12 туров набрала 30 очков и занимает 1-е место в Бундеслиге. Команда демонстрирует выдающуюся форму, не проигрывая в 12 последних матчах турнира. Лучший бомбардир команды Харри Кейн с 20 голами в 19 матчах является ключевым игроком атакующей линии. В последних 5 играх «Бавария» забила 6 голов и пропустила только 2, что свидетельствует о сильной атаке и надежной обороне. «Бавария» обладает лучшей разницей мячей в турнире – +29, и доминирует на своем поле «Альянц Арена», где команда продолжает показывать высокие результаты.

Последние матчи «Бавария»:

Кубок. 03.12.2024: Бавария 0:1 Байер

Бундеслига. 30.11.2024: Унион Берлин 1:2 Бавария

Лига чемпионов. 26.11.2024: Бавария 2:2 Астон Вилла

Бундеслига. 23.11.2024: Бавария 0:0 Милан

Бундеслига. 09.11.2024: Бавария 5:0 Хайденхайм

«Хайденхайм» набирает 10 очков после 13 туров и занимает 16-е место в Бундеслиге. Команда переживает сложный период, проигрывая 4 из последних 4 матчей турнира. Лучший бомбардир команды Пауль Ваннер с 5 голами в 18 матчах пытается поддержать атакующий потенциал, однако команда сталкивается с серьезными проблемами как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх «Хайденхайм» забил 5 голов и пропустил 14, что указывает на слабую защиту и недостаточную результативность.

Последние матчи «Хайденхайм»:

Лига Конференций. 28.11.2024: Хайденхайм – Айнтрахт Ф 0:4

Бундеслига. 10.11.2024: Хайденхайм – Рома 0:2

Лига чемпионов. 23.11.2024: Хайденхайм – Лилль 0:2

Бундеслига. 06.04.2024: Хайденхайм 3:2 Бавария

Личные встречи

История очных встреч между «Баварией» и «Хайденхаймом» преимущественно в пользу «Баварии». В последних 3 матчах между этими командами результаты следующие:

Бундеслига. 06.04.2024: Хайденхайм 3:2 Бавария

Хайденхайм 3:2 Бавария Бундеслига. 11.11.2023: Бавария 4:2 Хайденхайм

Бавария 4:2 Хайденхайм Кубок. 03.04.2019: Бавария 5:4 Хайденхайм

Эти встречи показывают, что «Бавария» имеет психологическое преимущество и способность стабильно выступать против «Хайденхайма». Однако, учитывая текущую форму обеих команд, «Хайденхайм» может попытаться воспользоваться возможностями и неожиданно изменить ход матча.

Статистика

«Бавария»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 2.80

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 0.40

В 12 последних матчах Бундеслиги «Бавария» не проигрывала

В 3 последних матчах обязательно забивает

«Хайденхайм»:

Среднее количество забитых голов за последние 5 игр: 1.00

Среднее количество пропущенных голов за последние 5 игр: 2.80

В 6 из 8 последних матчей против «Баварии» забивает

Прогноз на матч «Бавария» – «Хайденхайм»

Учитывая текущую форму команд и статистику, «Бавария» выглядит явным фаворитом на предстоящей встрече. Команда демонстрирует стабильную и уверенную игру, особенно на домашнем поле, где «Альянц Арена» служит крепостью. «Хайденхайм» сталкивается с серьезными проблемами как в атаке, так и в обороне, что значительно снижает их шансы на положительный результат. Историческое преимущество и текущая форма «Баварии» свидетельствуют о том, что команда контролирует матч и имеет все шансы на победу.

Рекомендации для ставок

Победа «Баварии» – коэффициент 1.40

– коэффициент 1.40 Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

– коэффициент 1.80 Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:0 в пользу «Баварии» за коэффициент 9.50.

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