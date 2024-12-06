7 декабря 2024 года на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест». Команды подходят к матчу с разными настроями: «Манчестер Юнайтед» стремится вернуться на победный путь после поражения от «Арсенала», в то время как «Ноттингем Форест» продолжает борьбу за место в середине турнирной таблицы.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» пока что занимает 13-е место в Премьер-лиге, набрав 19 очков после 14 туров. Последние матчи команды были неустойчивыми: после победы над «Эвертоном» (4:0) последовало поражение от «Арсенала» (0:2). Однако, команда демонстрирует хорошую атаку, забивая в среднем 2.20 гола за игру. В домашних играх «Юнайтед» выглядит довольно уверенно, что дает им преимущество в предстоящем поединке. Лучший бомбардир команды – Алехандро Гарначо, который забил 8 голов в 22 матчах.

Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

04.12.2024: Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед

01.12.2024: Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон

28.11.2024: Манчестер Юнайтед 3:2 Буде-Глимт (Лига Европы)

24.11.2024: Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед

10.11.2024: Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» стартовал в Премьер-лиге с 22 очками после 14 туров и занимает 7-е место. Однако их атака оставляет желать лучшего: в последних 5 матчах команда забила только 5 голов, что делает их уязвимыми в матчах с сильными соперниками. Защита также дает сбои, пропуская в среднем 1.80 гола за игру. Крис Вуд, с 9 голами в 14 матчах, продолжает быть главным оружием атаки, но на выезде «Ноттингем Форест» не выглядит таким же опасным, как на своем поле.

Последние матчи «Ноттингем Форест»:

04.12.2024: Манчестер Сити 3:0 Ноттингем Форест

30.11.2024: Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич

23.11.2024: Арсенал 3:0 Ноттингем Форест

10.11.2024: Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл

02.11.2024: Ноттингем Форест 1:0 Шеффилд Юнайтед

Личные встречи

«Манчестер Юнайтед» имеет явное преимущество в последних встречах с «Ноттингем Форест». В последних 12 играх «Юнайтед» не проигрывал, что подчеркивает их превосходство. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» забивает в 18 последних матчах против этого соперника, что делает их фаворитом предстоящего матча.

Последние встречи:

15.03.2024: Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест

01.01.2024: Ноттингем Форест 1:3 Манчестер Юнайтед

14.08.2023: Манчестер Юнайтед 4:0 Ноттингем Форест

05.03.2023: Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Юнайтед

Статистика

«Манчестер Юнайтед»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 11

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия побед: 3 матча подряд дома

«Ноттингем Форест»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Серия невыигранных матчей на выезде: 4 игры

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» является фаворитом встречи, особенно на своем поле. Учитывая их отличные результаты в домашних играх, а также слабую защиту «Ноттингем Форест» в выездных матчах, можно ожидать уверенную победу «Манчестер Юнайтед». Вряд ли «Ноттингем Форест» сможет оказать серьезное сопротивление, особенно с учетом их слабой атаки и обороны.

Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

Рекомендации для ставок

Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.65

– коэффициент 1.65 Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

– коэффициент 1.95 Точный счет 3:1 – коэффициент 7.50

Рекомендация: ставка на победу «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.65.

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