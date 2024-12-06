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    • Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест», Премьер-лига, 7 декабря 2024 года

    7 декабря 2024 года на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест». Команды подходят к матчу с разными настроями: «Манчестер Юнайтед» стремится вернуться на победный путь после поражения от «Арсенала», в то время как «Ноттингем Форест» продолжает борьбу за место в середине турнирной таблицы.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» пока что занимает 13-е место в Премьер-лиге, набрав 19 очков после 14 туров. Последние матчи команды были неустойчивыми: после победы над «Эвертоном» (4:0) последовало поражение от «Арсенала» (0:2). Однако, команда демонстрирует хорошую атаку, забивая в среднем 2.20 гола за игру. В домашних играх «Юнайтед» выглядит довольно уверенно, что дает им преимущество в предстоящем поединке. Лучший бомбардир команды – Алехандро Гарначо, который забил 8 голов в 22 матчах.

    Последние матчи «Манчестер Юнайтед»:

    • 04.12.2024: Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед
    • 01.12.2024: Манчестер Юнайтед 4:0 Эвертон
    • 28.11.2024: Манчестер Юнайтед 3:2 Буде-Глимт (Лига Европы)
    • 24.11.2024: Ипсвич 1:1 Манчестер Юнайтед
    • 10.11.2024: Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер

    «Ноттингем Форест»

    «Ноттингем Форест» стартовал в Премьер-лиге с 22 очками после 14 туров и занимает 7-е место. Однако их атака оставляет желать лучшего: в последних 5 матчах команда забила только 5 голов, что делает их уязвимыми в матчах с сильными соперниками. Защита также дает сбои, пропуская в среднем 1.80 гола за игру. Крис Вуд, с 9 голами в 14 матчах, продолжает быть главным оружием атаки, но на выезде «Ноттингем Форест» не выглядит таким же опасным, как на своем поле.

    Последние матчи «Ноттингем Форест»:

    • 04.12.2024: Манчестер Сити 3:0 Ноттингем Форест
    • 30.11.2024: Ноттингем Форест 1:0 Ипсвич
    • 23.11.2024: Арсенал 3:0 Ноттингем Форест
    • 10.11.2024: Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл
    • 02.11.2024: Ноттингем Форест 1:0 Шеффилд Юнайтед

    Личные встречи

    «Манчестер Юнайтед» имеет явное преимущество в последних встречах с «Ноттингем Форест». В последних 12 играх «Юнайтед» не проигрывал, что подчеркивает их превосходство. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» забивает в 18 последних матчах против этого соперника, что делает их фаворитом предстоящего матча.

    Последние встречи:

    • 15.03.2024: Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест
    • 01.01.2024: Ноттингем Форест 1:3 Манчестер Юнайтед
    • 14.08.2023: Манчестер Юнайтед 4:0 Ноттингем Форест
    • 05.03.2023: Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Юнайтед

    Статистика

    «Манчестер Юнайтед»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.20, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 11
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия побед: 3 матча подряд дома

    «Ноттингем Форест»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Серия невыигранных матчей на выезде: 4 игры

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест»

    «Манчестер Юнайтед» является фаворитом встречи, особенно на своем поле. Учитывая их отличные результаты в домашних играх, а также слабую защиту «Ноттингем Форест» в выездных матчах, можно ожидать уверенную победу «Манчестер Юнайтед». Вряд ли «Ноттингем Форест» сможет оказать серьезное сопротивление, особенно с учетом их слабой атаки и обороны.

    Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Манчестер Юнайтед» – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95
    • Точный счет 3:1 – коэффициент 7.50

    Рекомендация: ставка на победу «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 1.65.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.12.2024 11:19
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