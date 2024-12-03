4 декабря на стадионе «Арена Львов» состоится матч между «Рухом» и «Полесьем», который станет частью 1-го тура украинской Премьер-лиги. Обе команды находятся в зоне середины турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции, но последние результаты и форма игроков подсказывают, что матч может быть не таким простым для обеих сторон.

Описание команды «Рух»

«Рух» на данный момент занимает 8-е место в чемпионате Украины с 19 очками. Команда показывает стабильные результаты в последних матчах, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч, что свидетельствует о хорошем настрое и уверенности в своих силах. Однако «Рух» не отличается яркой атакой – в последних 5 играх команда забила лишь 4 гола, что составляет в среднем 0.80 гола за матч. Несмотря на это, оборона выглядит достаточно надежно, пропуская всего 0.80 гола за игру.

Последние матчи «Рух»:

01.12.2024 : Шахтер 1:1 Рух

: Шахтер 1:1 Рух 24.11.2024 : Рух 1:0 Левый берег

: Рух 1:0 Левый берег 10.11.2024 : Верес 2:0 Рух

: Верес 2:0 Рух 04.11.2024 : Кривбасс 1:1 Рух

: Кривбасс 1:1 Рух 29.10.2024: Рух 1:0 Карпаты

Описание команды «Полесье»

«Полесье» занимает 5-е место с 23 очками, но последние результаты команды не впечатляют. Полесье не может выиграть в 6 последних матчах, что показывает проблемы с результативностью и нестабильностью игры. При этом команда забивает, но оборона продолжает пропускать: в 5 последних матчах «Полесье» пропустило 8 голов, что составляет в среднем 1.60 гола за матч. Хотя в последних играх команда проявляла себя на атакующем фронте, забив 5 голов в 5 матчах, с гостевых матчей команда уходит без побед в 3 последних встречах.

Последние матчи «Полесье»:

30.11.2024 : Кривбасс 3:1 Полесье

: Кривбасс 3:1 Полесье 25.11.2024 : Полесье 1:1 Заря

: Полесье 1:1 Заря 10.11.2024 : Динамо Киев 2:1 Полесье

: Динамо Киев 2:1 Полесье 03.11.2024 : Александрия 1:0 Полесье

: Александрия 1:0 Полесье 30.10.2024: Полесье 2:1 Кривбасс

Личные встречи

В последних 2 матчах команд «Полесье» выиграло 1 раз и 1 раз была ничья. При этом «Полесье» выигрывало в домашних играх, но в матче на выезде не смогло победить «Рух». Это говорит о том, что встреча в Львове для «Полесья» будет сложной.

Последние встречи:

25.02.2024 : Рух 1:1 Полесье

: Рух 1:1 Полесье 12.08.2023: Полесье 0:1 Рух

Прогноз на матч

Обе команды показывают определенную нестабильность, но «Рух» выглядит более уверенно на фоне последних игр, особенно в домашних встречах. Несмотря на сильный атакующий потенциал «Полесья», проблемы в обороне (1.60 гола за матч) могут сыграть против них на выезде. «Рух» обладает хорошей обороной и способен нейтрализовать атаки соперников, что позволит ему взять преимущество.

Таким образом, ожидается, что матч будет сложным и малорезультативным, с небольшим количеством голов. Победа «Руха» в этом матче представляется более вероятной, особенно с учетом их стабильных результатов в домашних играх.

Рекомендации для ставок

Победа «Рух» : коэффициент 2.25

: коэффициент 2.25 Тотал меньше 2.5 голов : коэффициент 1.80

: коэффициент 1.80 Прогноз на точный счет: 1:0 или 2:0 в пользу «Руха». Коэффициент на 1:0 – 6.00, на 2:0 – 7.50.

Рекомендация:

Рекомендуемая ставка : Победа «Рух» на коэффициент 2.25

: Победа «Рух» на коэффициент 2.25 Прогноз на точный счет: 1:0 или 2:0 в пользу «Руха».

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