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    • Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Полесье», Украина. Премьер-лига, 4 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Полесье», Украина. Премьер-лига, 4 декабря 2024 года

    4 декабря на стадионе «Арена Львов» состоится матч между «Рухом» и «Полесьем», который станет частью 1-го тура украинской Премьер-лиги. Обе команды находятся в зоне середины турнирной таблицы и стремятся улучшить свои позиции, но последние результаты и форма игроков подсказывают, что матч может быть не таким простым для обеих сторон.

    Описание команды «Рух»

    «Рух» на данный момент занимает 8-е место в чемпионате Украины с 19 очками. Команда показывает стабильные результаты в последних матчах, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч, что свидетельствует о хорошем настрое и уверенности в своих силах. Однако «Рух» не отличается яркой атакой – в последних 5 играх команда забила лишь 4 гола, что составляет в среднем 0.80 гола за матч. Несмотря на это, оборона выглядит достаточно надежно, пропуская всего 0.80 гола за игру.

    Последние матчи «Рух»:

    • 01.12.2024: Шахтер 1:1 Рух
    • 24.11.2024: Рух 1:0 Левый берег
    • 10.11.2024: Верес 2:0 Рух
    • 04.11.2024: Кривбасс 1:1 Рух
    • 29.10.2024: Рух 1:0 Карпаты

    Описание команды «Полесье»

    «Полесье» занимает 5-е место с 23 очками, но последние результаты команды не впечатляют. Полесье не может выиграть в 6 последних матчах, что показывает проблемы с результативностью и нестабильностью игры. При этом команда забивает, но оборона продолжает пропускать: в 5 последних матчах «Полесье» пропустило 8 голов, что составляет в среднем 1.60 гола за матч. Хотя в последних играх команда проявляла себя на атакующем фронте, забив 5 голов в 5 матчах, с гостевых матчей команда уходит без побед в 3 последних встречах.

    Последние матчи «Полесье»:

    • 30.11.2024: Кривбасс 3:1 Полесье
    • 25.11.2024: Полесье 1:1 Заря
    • 10.11.2024: Динамо Киев 2:1 Полесье
    • 03.11.2024: Александрия 1:0 Полесье
    • 30.10.2024: Полесье 2:1 Кривбасс

    Личные встречи

    В последних 2 матчах команд «Полесье» выиграло 1 раз и 1 раз была ничья. При этом «Полесье» выигрывало в домашних играх, но в матче на выезде не смогло победить «Рух». Это говорит о том, что встреча в Львове для «Полесья» будет сложной.

    Последние встречи:

    • 25.02.2024: Рух 1:1 Полесье
    • 12.08.2023: Полесье 0:1 Рух

    Прогноз на матч

    Обе команды показывают определенную нестабильность, но «Рух» выглядит более уверенно на фоне последних игр, особенно в домашних встречах. Несмотря на сильный атакующий потенциал «Полесья», проблемы в обороне (1.60 гола за матч) могут сыграть против них на выезде. «Рух» обладает хорошей обороной и способен нейтрализовать атаки соперников, что позволит ему взять преимущество.

    Таким образом, ожидается, что матч будет сложным и малорезультативным, с небольшим количеством голов. Победа «Руха» в этом матче представляется более вероятной, особенно с учетом их стабильных результатов в домашних играх.

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Рух»: коэффициент 2.25
    • Тотал меньше 2.5 голов: коэффициент 1.80
    • Прогноз на точный счет: 1:0 или 2:0 в пользу «Руха». Коэффициент на 1:0 – 6.00, на 2:0 – 7.50.

    Рекомендация:

    • Рекомендуемая ставка: Победа «Рух» на коэффициент 2.25
    • Прогноз на точный счет: 1:0 или 2:0 в пользу «Руха».

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 11:26
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