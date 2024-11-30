«Реал» поздравил «Барселону» с юбилеем

«Барселоне» накануне исполнилось 125 лет. С поздравлением выступил «Реал».
«Поздравляем «Барселону» со 125-летием. Для нас большая честь соревноваться с таким великим соперником на протяжении всей нашей истории», – написали мадридцы в соцсетях.
- «Барселона» основана 29 ноября 1899 года группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов, которую возглавлял Жоан Гампер.
- У каталонцев 77 трофеев – больше всех в Испании.
- Команда сейчас лидирует в Примере.
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Источник: «Бомбардир»