4 ноября на стадионе «Балаидос» «Сельта» встретится с «Хетафе» в 12 туре Ла Лиги. Обе команды подходят к матчу с целью укрепить свои позиции в таблице, что обещает интригующее противостояние.

«Сельта»

После 11 туров «Сельта» занимает 12-е место с 13 очками. Команда недавно уступила «Леганесу» со счетом 3:0, что подчеркивает еe нестабильность. Борха Иглесиас, главный бомбардир с 4 голами, будет ключевым игроком в атаке. В последних пяти играх команда забила 8 голов и пропустила 7, демонстрируя неплохую эффективность впереди, но при этом уязвимость в защите.

Последние матчи «Сельты»:

Сан-Педро 1:5 Сельта (Кубок)

Леганес 3:0 Сельта

Сельта 1:2 Реал Мадрид

Лас-Пальмас 0:1 Сельта

Сельта 1:1 Жирона

«Хетафе»

«Хетафе» идет 16-м в Ла Лиге с 10 очками. Команда известна своей боевой игрой и тягой к ничьим: три последних матча завершились с одинаковым результатом (1:1). Мауро Арамбарри, забивший 4 мяча в этом сезоне, остается основной угрозой для обороны соперников. В последних пяти играх «Хетафе» забила 5 голов и пропустила 4, демонстрируя достаточно надежную защиту, несмотря на частые ничьи.

Последние матчи «Хетафе»:

Хетафе 1:1 Валенсия

Вильярреал 1:1 Хетафе

Хетафе 1:1 Осасуна

Хетафе 2:0 Алавес

Барселона 1:0 Хетафе

Личные встречи

Последние матчи показывают, что «Хетафе» уверенно играет против «Сельты»: не проигрывает в пяти последних встречах, а в четырех из них забивал. В прошлом сезоне команды играли вничью 2:2, что может свидетельствовать о потенциально упорном и равном поединке.

Последние встречи:

Хетафе 3:2 Сельта

Сельта 2:2 Хетафе

Хетафе 1:0 Сельта

Сельта 1:1 Хетафе

Статистика

«Сельта»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Серия забитых голов: 6 матчей подряд

«Хетафе»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия ничьих: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Сельта» – «Хетафе»

Матч обещает быть напряженным, с обилием борьбы и равной игрой. Обе команды стабильно забивают, но проблемы в обороне также остаются. Вероятен сценарий с минимальным числом голов.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится ничья с обменом голами.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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