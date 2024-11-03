4 ноября на стадионе «Балаидос» «Сельта» встретится с «Хетафе» в 12 туре Ла Лиги. Обе команды подходят к матчу с целью укрепить свои позиции в таблице, что обещает интригующее противостояние.
«Сельта»
После 11 туров «Сельта» занимает 12-е место с 13 очками. Команда недавно уступила «Леганесу» со счетом 3:0, что подчеркивает еe нестабильность. Борха Иглесиас, главный бомбардир с 4 голами, будет ключевым игроком в атаке. В последних пяти играх команда забила 8 голов и пропустила 7, демонстрируя неплохую эффективность впереди, но при этом уязвимость в защите.
Последние матчи «Сельты»:
- Сан-Педро 1:5 Сельта (Кубок)
- Леганес 3:0 Сельта
- Сельта 1:2 Реал Мадрид
- Лас-Пальмас 0:1 Сельта
- Сельта 1:1 Жирона
«Хетафе»
«Хетафе» идет 16-м в Ла Лиге с 10 очками. Команда известна своей боевой игрой и тягой к ничьим: три последних матча завершились с одинаковым результатом (1:1). Мауро Арамбарри, забивший 4 мяча в этом сезоне, остается основной угрозой для обороны соперников. В последних пяти играх «Хетафе» забила 5 голов и пропустила 4, демонстрируя достаточно надежную защиту, несмотря на частые ничьи.
Последние матчи «Хетафе»:
- Хетафе 1:1 Валенсия
- Вильярреал 1:1 Хетафе
- Хетафе 1:1 Осасуна
- Хетафе 2:0 Алавес
- Барселона 1:0 Хетафе
Личные встречи
Последние матчи показывают, что «Хетафе» уверенно играет против «Сельты»: не проигрывает в пяти последних встречах, а в четырех из них забивал. В прошлом сезоне команды играли вничью 2:2, что может свидетельствовать о потенциально упорном и равном поединке.
Последние встречи:
- Хетафе 3:2 Сельта
- Сельта 2:2 Хетафе
- Хетафе 1:0 Сельта
- Сельта 1:1 Хетафе
Статистика
«Сельта»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Серия забитых голов: 6 матчей подряд
«Хетафе»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия ничьих: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Сельта» – «Хетафе»
Матч обещает быть напряженным, с обилием борьбы и равной игрой. Обе команды стабильно забивают, но проблемы в обороне также остаются. Вероятен сценарий с минимальным числом голов.
Рекомендации для ставок:
- Ничья – коэффициент 3.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится ничья с обменом голами.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.
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