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    • Прогноз на точный счет матча «Сельта» – «Хетафе», Ла Лига, 4 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сельта» – «Хетафе», Ла Лига, 4 ноября 2024 года

    4 ноября на стадионе «Балаидос» «Сельта» встретится с «Хетафе» в 12 туре Ла Лиги. Обе команды подходят к матчу с целью укрепить свои позиции в таблице, что обещает интригующее противостояние.

    «Сельта»

    После 11 туров «Сельта» занимает 12-е место с 13 очками. Команда недавно уступила «Леганесу» со счетом 3:0, что подчеркивает еe нестабильность. Борха Иглесиас, главный бомбардир с 4 голами, будет ключевым игроком в атаке. В последних пяти играх команда забила 8 голов и пропустила 7, демонстрируя неплохую эффективность впереди, но при этом уязвимость в защите.

    Последние матчи «Сельты»:

    • Сан-Педро 1:5 Сельта (Кубок)
    • Леганес 3:0 Сельта
    • Сельта 1:2 Реал Мадрид
    • Лас-Пальмас 0:1 Сельта
    • Сельта 1:1 Жирона

    «Хетафе»

    «Хетафе» идет 16-м в Ла Лиге с 10 очками. Команда известна своей боевой игрой и тягой к ничьим: три последних матча завершились с одинаковым результатом (1:1). Мауро Арамбарри, забивший 4 мяча в этом сезоне, остается основной угрозой для обороны соперников. В последних пяти играх «Хетафе» забила 5 голов и пропустила 4, демонстрируя достаточно надежную защиту, несмотря на частые ничьи.

    Последние матчи «Хетафе»:

    • Хетафе 1:1 Валенсия
    • Вильярреал 1:1 Хетафе
    • Хетафе 1:1 Осасуна
    • Хетафе 2:0 Алавес
    • Барселона 1:0 Хетафе

    Личные встречи

    Последние матчи показывают, что «Хетафе» уверенно играет против «Сельты»: не проигрывает в пяти последних встречах, а в четырех из них забивал. В прошлом сезоне команды играли вничью 2:2, что может свидетельствовать о потенциально упорном и равном поединке.

    Последние встречи:

    • Хетафе 3:2 Сельта
    • Сельта 2:2 Хетафе
    • Хетафе 1:0 Сельта
    • Сельта 1:1 Хетафе

    Статистика

    «Сельта»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Серия забитых голов: 6 матчей подряд

    «Хетафе»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.00, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 5
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия ничьих: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Сельта» – «Хетафе»

    Матч обещает быть напряженным, с обилием борьбы и равной игрой. Обе команды стабильно забивают, но проблемы в обороне также остаются. Вероятен сценарий с минимальным числом голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится ничья с обменом голами.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 10:18
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