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  • «Сельта» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

«Сельта» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

4 ноября 2024, 21:50
Сельта
04.11.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
7' А. Дувикас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Фран Бельтран
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
28
Фер Лопес
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
21
Тадео Альенде
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
23
Ристич
22
Манкильо
8
Бельтран
5
Сотело
19
Бамба
9
Дувикас
10
Аспас
3-3-2-1
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
5
Аберден
20
Сола
21
Уче
15
Рико
6
Милья
8
Арамбарри
23
Перес
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
23
Ристич
23
Альварес
23
Альварес
23
Ристич
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
19
Бамба
21
Альенде
21
Альенде
19
Бамба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
2
Джене
25
Беррокаль
25
Беррокаль
2
Джене
21
Уче
2
Иглесиас
2
Иглесиас
21
Уче
20
Сола
19
Федерико
19
Федерико
20
Сола
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Сельта - Хетафе
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
12
11
Офсайды
4
2
Количество передач
570
415
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Хетафе», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта»«Хетафе»

«Сельта» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Сельта
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