04.11.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Сельта
Сельта
3-2-2-1-2
13
Гуаита
3
Алонсо
15
Старфельт
30
Мингеса
23
Ристич
22
Манкильо
8
Бельтран
5
Сотело
19
Бамба
9
Дувикас
10
Аспас
3-3-2-1
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
5
Аберден
20
Сола
21
Уче
15
Рико
6
Милья
8
Арамбарри
23
Перес
22
Манкильо
20
Родригес
20
Родригес
22
Манкильо
23
Ристич
23
Альварес
23
Альварес
23
Ристич
8
Бельтран
6
Мориба
6
Мориба
8
Бельтран
19
Бамба
21
Альенде
21
Альенде
19
Бамба
9
Дувикас
7
Иглесиас
7
Иглесиас
9
Дувикас
2
Джене
25
Беррокаль
25
Беррокаль
2
Джене
21
Уче
2
Иглесиас
2
Иглесиас
21
Уче
20
Сола
19
Федерико
19
Федерико
20
Сола
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
4
Джозеф Айду
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
28
Фер Лопес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
7
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
34
D. Arguelles
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
30
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Сельта - Хетафе
1
1
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
2
Нарушения
12
11
Офсайды
4
2
Количество передач
570
415
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Хетафе», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»