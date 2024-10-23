Лига чемпионов. «Ман Сити» уничтожил «Спарту», победы «Ливерпуля» и «Интера», поражение «Атлетико» и другие результаты

Завершились еще 6 матчей 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Атлетико» в Мадриде проиграл «Лиллю» – 1:3.
«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Спарту» – 5:0.
«Ливерпуль» и «Интер» одержали минимальные гостевые победы над «Лейпцигом» и «Янг Бойз» соответственно.
«Бенфика» и «Зальцбург» дома уступили «Фейеноорду» и загребскому «Динамо» соответственно.
Лига чемпионов. Общий этап. 3-й тур
Атлетико (Испания) – Лилль (Франция) – 1:3 (1:0)
Голы: 1:0 – Альварес, 8; 1:1 – Жегрова, 61; 1:2 – Дэвид (с пенальти), 74; 1:3 – Дэвид, 89.
Манчестер Сити (Англия) – Спарта (Чехия) – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Фоден, 3; 2:0 – Холанд, 58; 3:0 – Стоунз, 64; 4:0 – Холанд, 68; 5:0 – М. Нуньес (с пенальти), 88.
РБ Лейпциг (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Д. Нуньес, 27.
Янг Бойз (Швейцария) – Интер (Италия) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Тюрам, 90+3.
Незабитый пенальти: нет – Арнаутович, 48.
Бенфика (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 – Уэда, 12; 0:2 – Миламбо, 33; 1:2 – Актюркоглу, 66; 1:3 – Миламбо, 90+2.
Зальцбург (Австрия) – Динамо (Хорватия) – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Куленович, 49; 0:2 – Петкович, 84.
Удаление: Шлагер, 66 – нет.