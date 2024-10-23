Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Ливерпуль
РБ Лейпциг - Ливерпуль: обзор матча 23 октября 2024
РБ Лейпциг
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
27'
Д. Нуньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Ливерпуль
Замена
Э. Эльмас
️️️️
А. Айдара
86'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Х. Симонс
78'
75'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
75'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Вермерен
74'
Замена
Э. Битшиабу
️️️️
Л. Гертрейда
74'
74'
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Нуньес
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Б. Шешко
74'
63'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Салах
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
М. Салах
Желтая карточка
Л. Гертрейда
23'
12'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
Желтая карточка
К. Люкеба
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
4-1-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
39
Хенрикс
48
Вермерен
21
Айдара
7
Нуса
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
4-2-3-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
21
Цимикас
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
29
Нуньес
2
Гертрейда
3
Битшиабу
3
Битшиабу
2
Гертрейда
48
Вермерен
44
Кампль
44
Кампль
48
Вермерен
21
Айдара
99
Эльмас
99
Эльмас
21
Айдара
30
Шешко
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
30
Шешко
7
Симонс
15
Поульсен
15
Поульсен
7
Симонс
21
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
21
Цимикас
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
29
Нуньес
21
Джонс
21
Джонс
29
Нуньес
10
Салах
14
Диас
14
Диас
10
Салах
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ливерпуль
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча РБ Лейпциг - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
7
Офсайды
5
0
Количество передач
440
599
Сейвы
6
6
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
0.76
2.38
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
2 : 2
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Ливерпуль
АПЛ. «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в дерби (1:1)
16:59
«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
«Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
13:50
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
16:20
«ПСЖ» выбирает между девятью вратарями
Вчера, 16:29
Бундеслига: шансы «Фрайбурга» и «РБ Лейпциг» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:12
«ПСЖ» рассматривает 8 кандидатов для зимнего усиления атаки
27 ноября
3
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
26 ноября
2
АПЛ. «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в дерби (1:1)
16:59
«Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
13:50
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 09:16
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
26 ноября
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+