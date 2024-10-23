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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Лилль
Атлетико - Лилль: обзор матча 23 октября 2024
Атлетико
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 3
Завершен
Лилль
8'
Х. Альварес
61'
Э. Жегрова
74'
Д. Дэвид (П)
89'
Д. Дэвид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Лилль
89'
ГОЛ! 1:3!
Д. Дэвид
Пас отдал
Г. Гудмундссон
Желтая карточка
А. Витсель
88'
88'
Замена
А. Гомес
️️️️
Н. Мукау
88'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
М. Фернандес-Пардо
78'
Желтая карточка
Т. Менье
Желтая карточка
Х. Хименес
78'
Замена
Рейнилду
️️️️
Х. Галан
77'
Замена
С. Лино
️️️️
К. Галлахер
77'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Н. Молина
77'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Дэвид
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Серлот
65'
65'
Замена
Д. Дэвид
️️️️
М. Байо
61'
ГОЛ! 1:1!
Э. Жегрова
Пас отдал
Т. Менье
46'
Замена
Б. Диаките
️️️️
У. Туре
44'
Желтая карточка
У. Туре
Желтая карточка
Х. Галан
17'
16'
Замена
Э. Жегрова
️️️️
Р. Кабелла
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-4-3
13
Облак
22
Галан
20
Хименес
20
Молина
28
Витсель
6
Коке
8
Галлахер
7
Де Пауль
7
Гризманн
9
Серлот
19
Альварес
3-3-1-2-1
30
Шевалье
4
Александро
2
Туре
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
3
Гудмундссон
21
Андре
5
Кабелла
20
Фернандес-Пардо
18
Байо
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
8
Галлахер
16
Лино
16
Лино
8
Галлахер
20
Молина
20
Симеоне
20
Симеоне
20
Молина
9
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
9
Серлот
2
Туре
18
Диаките
18
Диаките
2
Туре
17
Мукау
7
Гомес
7
Гомес
17
Мукау
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
5
Кабелла
11
Жегрова
11
Жегрова
5
Кабелла
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
Остались в запасе
Атлетико
Лилль
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Атлетико - Лилль
4
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
553
341
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.19
1.39
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
- : -
05.12.2026
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
2 : 1
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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