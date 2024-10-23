В 3-м туре Лиги Европы «Тоттенхэм» принимает «АЗ Алкмаар» на своем домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обе команды находятся в разных состояниях: «Тоттенхэм» показывает стабильные результаты, тогда как «АЗ Алкмаар» сталкивается с трудностями, особенно в обороне.

Анализ команды «Тоттенхэм»

Под руководством Анге Постекоглу «Тоттенхэм» демонстрирует хорошую форму в Лиге Европы, победив в последнем матче против «Ференцвароша» со счетом 2:1. В последних пяти играх команда забила 14 голов, что в среднем составляет 2.80 гола за матч. Однако, несмотря на это, «Тоттенхэм» пропускает в 3 из последних матчей, что говорит о возможных проблемах в обороне (1.00 гола за игру).

Последние 5 матчей «Тоттенхэма»:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 2.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает в 7 последних матчах.

Анализ команды «АЗ Алкмаар»

«АЗ Алкмаар» под руководством Мартена Мартенса переживает непростые времена, проиграв последние четыре матча, включая поражение от «Атлетика» (0:2) в Лиге Европы. В последних пяти играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 гола за игру), но пропустила 9 (1.80 гола за игру). Оборона «АЗ Алкмаара» выглядит нестабильно, и они пропускают в 7 последних матчах подряд.

Последние 5 матчей «АЗ Алкмаара»:

Ключевые показатели:

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

Проигрывает в 4 последних матчах.

Прогноз и ставки

Учитывая текущую форму команд, «Тоттенхэм» выглядит явным фаворитом встречи. Команда показывает стабильную атакующую игру, в то время как «АЗ Алкмаар» испытывает проблемы с результатами и обороной. На домашнем стадионе «Тоттенхэм» имеет все шансы одержать уверенную победу.

Наиболее безопасная ставка: Победа «Тоттенхэма» (1.50). Учитывая форму и преимущество домашнего поля, этот исход выглядит наиболее вероятным. Умеренная ставка: Обе команды забьют (2.00). «АЗ Алкмаар» несмотря на свои проблемы, может воспользоваться уязвимыми моментами в обороне «Тоттенхэма». Более рискованная ставка: Точный счет 3:1 в пользу «Тоттенхэма» (8.00). С учетом их атакующей мощи, «Тоттенхэм» способен забить несколько голов.

Рекомендация: Победа «Тоттенхэма» с точным счетом 3:1 за коэффициент 8.00.