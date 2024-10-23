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    • Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмаар», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Тоттенхэм» – «АЗ Алкмаар», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    В 3-м туре Лиги Европы «Тоттенхэм» принимает «АЗ Алкмаар» на своем домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обе команды находятся в разных состояниях: «Тоттенхэм» показывает стабильные результаты, тогда как «АЗ Алкмаар» сталкивается с трудностями, особенно в обороне.

    Анализ команды «Тоттенхэм»

    Под руководством Анге Постекоглу «Тоттенхэм» демонстрирует хорошую форму в Лиге Европы, победив в последнем матче против «Ференцвароша» со счетом 2:1. В последних пяти играх команда забила 14 голов, что в среднем составляет 2.80 гола за матч. Однако, несмотря на это, «Тоттенхэм» пропускает в 3 из последних матчей, что говорит о возможных проблемах в обороне (1.00 гола за игру).

    Последние 5 матчей «Тоттенхэма»:

    1. «Тоттенхэм» 4:1 «Вест Хэм» (Премьер-лига)
    2. «Брайтон» 3:2 «Тоттенхэм» (Премьер-лига)
    3. «Ференцварош» 1:2 «Тоттенхэм» (Лига Европы)
    4. «Манчестер Юнайтед» 0:3 «Тоттенхэм» (Премьер-лига)
    5. «Тоттенхэм» 3:0 «Карабах» (Лига Европы)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 2.80 гола за игру.
    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
    • Забивает в 7 последних матчах.

    Анализ команды «АЗ Алкмаар»

    «АЗ Алкмаар» под руководством Мартена Мартенса переживает непростые времена, проиграв последние четыре матча, включая поражение от «Атлетика» (0:2) в Лиге Европы. В последних пяти играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 гола за игру), но пропустила 9 (1.80 гола за игру). Оборона «АЗ Алкмаара» выглядит нестабильно, и они пропускают в 7 последних матчах подряд.

    Последние 5 матчей «АЗ Алкмаара»:

    1. «АЗ Алкмар» 1:2 «ПСВ» (Эредивизи)
    2. «Фортуна Ситтард» 1:0 «АЗ Алкмар» (Эредивизи)
    3. «Атлетик» 2:0 «АЗ Алкмар» (Лига Европы)
    4. «АЗ Алкмар» 1:2 «Утрехт» (Эредивизи)
    5. «АЗ Алкмар» 3:2 «Эльфсборг» (Лига Европы)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
    • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.
    • Проигрывает в 4 последних матчах.

    Прогноз и ставки

    Учитывая текущую форму команд, «Тоттенхэм» выглядит явным фаворитом встречи. Команда показывает стабильную атакующую игру, в то время как «АЗ Алкмаар» испытывает проблемы с результатами и обороной. На домашнем стадионе «Тоттенхэм» имеет все шансы одержать уверенную победу.

    1. Наиболее безопасная ставка: Победа «Тоттенхэма» (1.50). Учитывая форму и преимущество домашнего поля, этот исход выглядит наиболее вероятным.
    2. Умеренная ставка: Обе команды забьют (2.00). «АЗ Алкмаар» несмотря на свои проблемы, может воспользоваться уязвимыми моментами в обороне «Тоттенхэма».
    3. Более рискованная ставка: Точный счет 3:1 в пользу «Тоттенхэма» (8.00). С учетом их атакующей мощи, «Тоттенхэм» способен забить несколько голов.

    Рекомендация: Победа «Тоттенхэма» с точным счетом 3:1 за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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