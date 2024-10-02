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    • Прогноз на точный счет матча «Олимпиакос» – «Брага», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Олимпиакос» – «Брага», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч второго тура Лиги Европы, где «Олимпиакос» примет «Брагу». Обе команды будут стремиться к победе после разных стартов в группе.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» начал групповой этап Лиги Европы с поражения от «Лиона» (0:2) и сейчас ищет возможности для реабилитации. Команда демонстрирует стабильную игру на домашнем стадионе, не проигрывая в 12 из последних 13 матчей. В последних пяти встречах «Олимпиакос» забил 6 голов и пропустил 4, что говорит о неплохой атаке, но и о проблемах в обороне.

    Последние матчи «Олимпиакоса»:

    • «Олимпиакос» 2:0 Атромитос
    • Лион 2:0 «Олимпиакос»
    • «Олимпиакос» 2:1 Арис
    • «Олимпиакос» 0:0 Панэтоликос
    • Ламия 0:3 «Олимпиакос»

    «Брага»

    «Брага» в свою очередь неплохо стартовала в группе, победив «Маккаби Тель-Авив» (2:1). Команда занимает уверенные позиции в своей лиге, забивая в последних пяти играх 9 голов и пропуская только 3. Они не проигрывают в последних семи матчах, что добавляет уверенности перед предстоящим выездом.

    Последние матчи «Браги»:

    • «Брага» 4:0 Риу Аве
    • «Брага» 2:1 Маккаби Тель-Авив
    • «Брага» 0:3 Насьонал
    • «Брага» 0:2 Витория Гимараэш
    • «Брага» 0:0 Жил Висенте

    Личные встречиКоманды ранее не встречались, что делает предстоящую игру интригующей. Отсутствие истории встреч затрудняет прогнозирование исхода, но обе команды имеют свои сильные стороны и мотивацию.

    Статистика

    «Олимпиакос»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Брага»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Брага»С учетом текущих форм команд, «Олимпиакос» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, но «Брага» уверенно демонстрирует атакующую игру и может оказать серьезное сопротивление. Ожидается напряженная игра, но шансы на победу у «Браги» выглядят более предпочтительными.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Браги» – коэффициент 2.20
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Браги» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет:

    С учетом текущей статистики, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Браги».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Браги» за 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 11:06
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