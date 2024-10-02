3 октября 2024 года на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч второго тура Лиги Европы, где «Олимпиакос» примет «Брагу». Обе команды будут стремиться к победе после разных стартов в группе.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» начал групповой этап Лиги Европы с поражения от «Лиона» (0:2) и сейчас ищет возможности для реабилитации. Команда демонстрирует стабильную игру на домашнем стадионе, не проигрывая в 12 из последних 13 матчей. В последних пяти встречах «Олимпиакос» забил 6 голов и пропустил 4, что говорит о неплохой атаке, но и о проблемах в обороне.

Последние матчи «Олимпиакоса»:

«Олимпиакос» 2:0 Атромитос

Лион 2:0 «Олимпиакос»

«Олимпиакос» 2:1 Арис

«Олимпиакос» 0:0 Панэтоликос

Ламия 0:3 «Олимпиакос»

«Брага»

«Брага» в свою очередь неплохо стартовала в группе, победив «Маккаби Тель-Авив» (2:1). Команда занимает уверенные позиции в своей лиге, забивая в последних пяти играх 9 голов и пропуская только 3. Они не проигрывают в последних семи матчах, что добавляет уверенности перед предстоящим выездом.

Последние матчи «Браги»:

«Брага» 4:0 Риу Аве

«Брага» 2:1 Маккаби Тель-Авив

«Брага» 0:3 Насьонал

«Брага» 0:2 Витория Гимараэш

«Брага» 0:0 Жил Висенте

Личные встречиКоманды ранее не встречались, что делает предстоящую игру интригующей. Отсутствие истории встреч затрудняет прогнозирование исхода, но обе команды имеют свои сильные стороны и мотивацию.

Статистика

«Олимпиакос»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Брага»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Брага»С учетом текущих форм команд, «Олимпиакос» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, но «Брага» уверенно демонстрирует атакующую игру и может оказать серьезное сопротивление. Ожидается напряженная игра, но шансы на победу у «Браги» выглядят более предпочтительными.

Рекомендации для ставок:

Победа «Браги» – коэффициент 2.20

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Браги» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет:

С учетом текущей статистики, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Браги».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Браги» за 8.50.