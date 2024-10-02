3 октября 2024 года на стадионе «Георгиос Караискакис» состоится матч второго тура Лиги Европы, где «Олимпиакос» примет «Брагу». Обе команды будут стремиться к победе после разных стартов в группе.
«Олимпиакос»
«Олимпиакос» начал групповой этап Лиги Европы с поражения от «Лиона» (0:2) и сейчас ищет возможности для реабилитации. Команда демонстрирует стабильную игру на домашнем стадионе, не проигрывая в 12 из последних 13 матчей. В последних пяти встречах «Олимпиакос» забил 6 голов и пропустил 4, что говорит о неплохой атаке, но и о проблемах в обороне.
Последние матчи «Олимпиакоса»:
- «Олимпиакос» 2:0 Атромитос
- Лион 2:0 «Олимпиакос»
- «Олимпиакос» 2:1 Арис
- «Олимпиакос» 0:0 Панэтоликос
- Ламия 0:3 «Олимпиакос»
«Брага»
«Брага» в свою очередь неплохо стартовала в группе, победив «Маккаби Тель-Авив» (2:1). Команда занимает уверенные позиции в своей лиге, забивая в последних пяти играх 9 голов и пропуская только 3. Они не проигрывают в последних семи матчах, что добавляет уверенности перед предстоящим выездом.
Последние матчи «Браги»:
- «Брага» 4:0 Риу Аве
- «Брага» 2:1 Маккаби Тель-Авив
- «Брага» 0:3 Насьонал
- «Брага» 0:2 Витория Гимараэш
- «Брага» 0:0 Жил Висенте
Личные встречиКоманды ранее не встречались, что делает предстоящую игру интригующей. Отсутствие истории встреч затрудняет прогнозирование исхода, но обе команды имеют свои сильные стороны и мотивацию.
Статистика
«Олимпиакос»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
«Брага»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Брага»С учетом текущих форм команд, «Олимпиакос» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля, но «Брага» уверенно демонстрирует атакующую игру и может оказать серьезное сопротивление. Ожидается напряженная игра, но шансы на победу у «Браги» выглядят более предпочтительными.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Браги» – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Браги» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет:
С учетом текущей статистики, наиболее вероятным исходом выглядит 2:1 в пользу «Браги».
Рекомендация: 2:1 в пользу «Браги» за 8.50.