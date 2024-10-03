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  • «Олимпиакос» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Олимпиакос» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Олимпиакос
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
3 : 0
Завершен
Брага
45' А. Эль-Кааби 53' С. Хецце 59' А. Эль-Кааби
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
36
Христос Музакитис
ЦП
22
Шикинью
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Брага
1
Матеус
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
21
Рикарду Орта
(К) ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
6
Андре Орта
ЦП
77
Габри Мартинес
ЦФ
9
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Виллиан
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
17
João Gonçalves
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
3-3-1-2-1
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
6
Карму
3
Ортега
32
Хецце
23
Родиней
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
4-1-1-2-2
1
Матеус
4
Ниакате
26
Арри-Мби
13
Феррейра
3
Марин
6
Карвальо
6
Орта
77
Брума
21
Орта
9
Фернандес
77
Мартинес
6
Карму
5
Пирола
5
Пирола
6
Карму
10
Мартинш
27
Оливейра
27
Оливейра
10
Мартинш
22
Шикинью
10
Виллиан
10
Виллиан
22
Шикинью
23
Родиней
7
Масурас
7
Масурас
23
Родиней
6
Орта
2
Гомес
2
Гомес
6
Орта
6
Карвальо
29
Горби
29
Горби
6
Карвальо
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
3
Марин
78
Фернандеш
78
Фернандеш
3
Марин
Остались в запасе
Олимпиакос
Брага
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
17
João Gonçalves
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
17
João Gonçalves
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Олимпиакос - Брага
3
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
12
Офсайды
6
1
Количество передач
379
484
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Браги», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Брага»

«Олимпиакос» – «Брага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Брага Олимпиакос
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