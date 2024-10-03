03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
3-3-1-2-1
19
Цолакис
20
Коштинья
45
Рецос
6
Карму
3
Ортега
32
Хецце
23
Родиней
36
Музакитис
22
Шикинью
10
Мартинш
9
Эль-Кааби
4-1-1-2-2
1
Матеус
4
Ниакате
26
Арри-Мби
13
Феррейра
3
Марин
6
Карвальо
6
Орта
77
Брума
21
Орта
9
Фернандес
77
Мартинес
6
Карму
5
Пирола
5
Пирола
6
Карму
10
Мартинш
27
Оливейра
27
Оливейра
10
Мартинш
22
Шикинью
10
Виллиан
10
Виллиан
22
Шикинью
23
Родиней
7
Масурас
7
Масурас
23
Родиней
6
Орта
2
Гомес
2
Гомес
6
Орта
6
Карвальо
29
Горби
29
Горби
6
Карвальо
9
Фернандес
19
Эль Уаззани
19
Эль Уаззани
9
Фернандес
3
Марин
78
Фернандеш
78
Фернандеш
3
Марин
Остались в запасе
Олимпиакос
Брага
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
17
João Gonçalves
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
12
Тиагу Са
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Jonatás Noro
ЦЗ
17
João Gonçalves
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Рафик Гитан
АП
33
Жоау Маркеш
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Олимпиакос - Брага
3
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
12
Офсайды
6
1
Количество передач
379
484
Сейвы
5
3
Точность передач %
74
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.1
1.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Браги», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Брага»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»