3 октября 2024 года на стадионе «Олимпийский стадион» пройдет матч второго тура Лиги Европы между «Лацио» и «Ниццей». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе после неоднозначных стартов.

«Лацио»

Команда начала групповой этап с уверенной победы над «Динамо Киев» (3:0), но в последних матчах проявила нестабильность, потерпев поражение от «Торино» (2:3). В текущем сезоне «Лацио» демонстрирует сильную атаку, забивая в среднем 2.20 гола за матч, однако оборона иногда дает сбои, пропуская в среднем 1.40 гола. В последних пяти играх команда забила 11 голов и пропустила 7, что указывает на необходимость улучшения в защитной линии.

Последние матчи «Лацио»:

29 сентября 2024: Торино 2:3 Лацио

25 сентября 2024: Динамо Киев 0:3 Лацио

22 сентября 2024: Лацио 2:1 Фиорентина

16 сентября 2024: Лацио 2:1 Верона

31 августа 2024: Милан 2:2 Лацио

«Ницца»

Ницца начала свой путь в Лиге Европы с ничьей против «Реал Сосьедад» (1:1). Команда показывает стабильные результаты в Лиге 1, но в последних пяти матчах забила 13 голов и пропустила 4. Важно отметить, что «Ницца» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что свидетельствует о хорошем настрое команды.

Последние матчи «Ниццы»:

28 сентября 2024: Ницца 0:0 Ланс

25 сентября 2024: Ницца 1:1 Реал Сосьедад

20 сентября 2024: Ницца 8:0 Сент-Этьен

14 сентября 2024: Ницца 2:0 Марсель

01 сентября 2024: Ницца 1:4 Анжер

Личные встречи

Ранее команды встречались в Лиге Европы, где «Лацио» и «Ницца» обменялись победами. Важно учитывать, что «Лацио» на данный момент показывает сильную игру на домашнем поле, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

Статистика

«Лацио»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Ницца»

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Прогноз на матч «Лацио» – «Ницца»

Учитывая текущую форму обеих команд, «Лацио» может воспользоваться преимуществом домашнего поля и уверенно атаковать. Тем не менее, «Ницца» также в хорошей форме и может создать проблемы для хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лацио» – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Лацио» за коэффициент 2.00.

Прогноз на точный счет: В связи с текущей формой и показателями обеих команд, вероятным исходом выглядит победа «Лацио».

Рекомендация: 2:1 в пользу «Лацио» за 6.50.