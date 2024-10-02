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    • Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Ницца», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лацио» – «Ницца», Лига Европы, 3 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Олимпийский стадион» пройдет матч второго тура Лиги Европы между «Лацио» и «Ниццей». Обе команды стремятся улучшить свои позиции в группе после неоднозначных стартов.

    «Лацио»

    Команда начала групповой этап с уверенной победы над «Динамо Киев» (3:0), но в последних матчах проявила нестабильность, потерпев поражение от «Торино» (2:3). В текущем сезоне «Лацио» демонстрирует сильную атаку, забивая в среднем 2.20 гола за матч, однако оборона иногда дает сбои, пропуская в среднем 1.40 гола. В последних пяти играх команда забила 11 голов и пропустила 7, что указывает на необходимость улучшения в защитной линии.

    Последние матчи «Лацио»:

    • 29 сентября 2024: Торино 2:3 Лацио
    • 25 сентября 2024: Динамо Киев 0:3 Лацио
    • 22 сентября 2024: Лацио 2:1 Фиорентина
    • 16 сентября 2024: Лацио 2:1 Верона
    • 31 августа 2024: Милан 2:2 Лацио

    «Ницца»

    Ницца начала свой путь в Лиге Европы с ничьей против «Реал Сосьедад» (1:1). Команда показывает стабильные результаты в Лиге 1, но в последних пяти матчах забила 13 голов и пропустила 4. Важно отметить, что «Ницца» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей, что свидетельствует о хорошем настрое команды.

    Последние матчи «Ниццы»:

    • 28 сентября 2024: Ницца 0:0 Ланс
    • 25 сентября 2024: Ницца 1:1 Реал Сосьедад
    • 20 сентября 2024: Ницца 8:0 Сент-Этьен
    • 14 сентября 2024: Ницца 2:0 Марсель
    • 01 сентября 2024: Ницца 1:4 Анжер

    Личные встречи

    Ранее команды встречались в Лиге Европы, где «Лацио» и «Ницца» обменялись победами. Важно учитывать, что «Лацио» на данный момент показывает сильную игру на домашнем поле, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

    Статистика

    «Лацио»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Ницца»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    Прогноз на матч «Лацио» – «Ницца»

    Учитывая текущую форму обеих команд, «Лацио» может воспользоваться преимуществом домашнего поля и уверенно атаковать. Тем не менее, «Ницца» также в хорошей форме и может создать проблемы для хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лацио» – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Лацио» за коэффициент 2.00.

    Прогноз на точный счет: В связи с текущей формой и показателями обеих команд, вероятным исходом выглядит победа «Лацио».

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Лацио» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 10:52
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