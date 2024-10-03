Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Лацио» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Лацио» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 18:35
Лацио
03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
4 : 1
Завершен
Ницца
20' Педро 35' В. Кастелланос 53' В. Кастелланос 67' М. Дзакканьи (П)
41' Ж. Бога
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
4
Патрик
(К) ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Маттео Гендузи
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
4
Данте
(К) ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
27
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
23
Том Луше
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
12
Victor Orakpo
ЦФ
3-4-1-2
35
Мандас
4
Патрик
34
Хила
77
Марушич
3
Пеллегрини
15
Весино
16
Деле-Баширу
6
Гендузи
9
Педро
11
Кастелланос
17
Чауна
4-1-2-2-1
1
Булка
92
Клосс
4
Данте
55
Ндайшими
15
Бомбито
13
Росарио
6
Будауи
23
Луше
26
Буанани
27
Бога
14
Мукоко
34
Хила
26
Романьоли
26
Романьоли
34
Хила
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
16
Деле-Баширу
6
Ровелла
6
Ровелла
16
Деле-Баширу
17
Чауна
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
17
Чауна
15
Весино
22
Диа
22
Диа
15
Весино
92
Клосс
2
Абди
2
Абди
92
Клосс
6
Будауи
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
6
Будауи
13
Росарио
10
Диоп
10
Диоп
13
Росарио
26
Буанани
50
Чо
50
Чо
26
Буанани
27
Бога
29
Гессан
29
Гессан
27
Бога
Остались в запасе
Лацио
Ницца
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Марко Барони
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Лацио - Ницца
2
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
9
Офсайды
1
1
Количество передач
334
509
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ниццы», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Ницца»

«Лацио» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ницца Лацио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+