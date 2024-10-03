03.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-4-1-2
35
Мандас
4
Патрик
34
Хила
77
Марушич
3
Пеллегрини
15
Весино
16
Деле-Баширу
6
Гендузи
9
Педро
11
Кастелланос
17
Чауна
4-1-2-2-1
1
Булка
92
Клосс
4
Данте
55
Ндайшими
15
Бомбито
13
Росарио
6
Будауи
23
Луше
26
Буанани
27
Бога
14
Мукоко
34
Хила
26
Романьоли
26
Романьоли
34
Хила
77
Марушич
29
Лаццари
29
Лаццари
77
Марушич
16
Деле-Баширу
6
Ровелла
6
Ровелла
16
Деле-Баширу
17
Чауна
10
Дзакканьи
10
Дзакканьи
17
Чауна
15
Весино
22
Диа
22
Диа
15
Весино
92
Клосс
2
Абди
2
Абди
92
Клосс
6
Будауи
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
6
Будауи
13
Росарио
10
Диоп
10
Диоп
13
Росарио
26
Буанани
50
Чо
50
Чо
26
Буанани
27
Бога
29
Гессан
29
Гессан
27
Бога
Остались в запасе
Лацио
Ницца
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Марко Барони
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
11
Густав Исаксен
ПП
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
5
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Лацио - Ницца
2
3
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
3
Нарушения
17
9
Офсайды
1
1
Количество передач
334
509
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.92
0.91
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Ниццы», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»