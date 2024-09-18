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    Участник Лиги чемпионов подписал 35-летнего Перишича

    Вице-чемпион мира 2018 года Иван Перишич заключил контракт с новым клубом.

    35-летний футболист присоединился к ПСВ – действующему чемпиону Нидерландов и участнику общего этапа ЛЧ.

    Соглашение с хорватом рассчитано до конца текущего сезона.

    • Перишич перешел в ПСВ после расторжения контракта с «Хайдуком».
    • Он наиболее известен по выступлениям за «Интер», «Баварию», «Боруссию Д», «Тоттенхэм».
    • Рыночная стоимость балканца – 2 миллиона евро.

    Новый сезон Лиги чемпионов стартовал! Подготовьтесь к турниру с нашим тестом!

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    Источник: сайт ПСВ

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    18.09.2024 16:04
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