Участник Лиги чемпионов подписал 35-летнего Перишича

Вице-чемпион мира 2018 года Иван Перишич заключил контракт с новым клубом.
35-летний футболист присоединился к ПСВ – действующему чемпиону Нидерландов и участнику общего этапа ЛЧ.
Соглашение с хорватом рассчитано до конца текущего сезона.
- Перишич перешел в ПСВ после расторжения контракта с «Хайдуком».
- Он наиболее известен по выступлениям за «Интер», «Баварию», «Боруссию Д», «Тоттенхэм».
- Рыночная стоимость балканца – 2 миллиона евро.
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