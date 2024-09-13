Боранбаев: «Мы создали лучшую академию в стране»

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев считает академию алматинского клуба лучшей в стране.

«Футбольный клуб – это неотъемлемая часть спортивной истории Казахстана – начиная с советских времен и до наших дней. За последние десять лет клуб проделал огромный путь. Мы создали лучшую академию в стране. Кроме того, за последние пять лет почти половина игроков сборной Казахстана – воспитанники «Кайрата».

Мы завоевали все возможные трофеи, приняли участие в европейских турнирах. Но главное достижение – это система подготовки молодых игроков. Ежегодно десятки наших воспитанников становятся профессиональными футболистами», – рассказал Боранбаев.