Матч между «Фулхэмом» и «Вест Хэмом» в рамках 4-го тура Английской Премьер-лиги обещает быть интересным противостоянием. «Фулхэм» стартовал довольно уверенно, набрав 4 очка за первые три тура и демонстрируя стабильную игру, в то время как «Вест Хэм» набрал 3 очка, но столкнулся с проблемами в обороне. Оба клуба будут стремиться улучшить свои позиции в таблице, и игра на «Крейвен Коттедж» может стать важной в борьбе за очки.

Анализ команд

«Фулхэм»

Главный тренер: Марку СилвСилва

Форма: За первые три тура «Фулхэм» набрал 4 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в последних трех матчах, демонстрируя стабильную оборону. «Фулхэм» пропустил всего 3 гола в 5 последних играх, в то время как сам забил 7 голов.

Ключевые моменты:

«Фулхэм» играет дома, что всегда является важным фактором.

Среднее количество забитых голов за последние 5 матчей – 1.4 гола.

Среднее количество пропущенных голов – 0.6 гола за игру, что подчеркивает уверенную игру в обороне.

Команда пропускает в 3 из 5 последних матчей, что также указывает на некоторую уязвимость против атакующих команд.

«Вест Хэм»

Главный тренер: Хулен Лопетеги

Форма: За первые три тура «Вест Хэм» набрал 3 очка, но его оборона вызывает вопросы. Команда пропустила 7 голов за последние 5 матчей, что говорит о нестабильности в защите. Однако «Вест Хэм» также забил 7 голов, что подчеркивает атакующий потенциал команды.

Ключевые моменты:

Среднее количество забитых голов за последние 5 матчей – 1.4 гола.

Среднее количество пропущенных голов – 1.4 гола за игру, что демонстрирует нестабильность обороны.

«Вест Хэм» пропускает в 3 из 5 последних матчей и уступил в 2 играх на старте сезона.

Личные встречи

В последних матчах между этими командами результаты были смешанными. В апреле 2024 года «Фулхэм» одержал победу со счетом 2:0, а в декабре 2023 года выиграл с разгромным счетом 5:0. Однако «Вест Хэм» также побеждал в предыдущих встречах. Эти данные подчеркивают, что противостояния этих команд могут быть непредсказуемыми, но «Фулхэм» выглядит более уверенным на текущем этапе.

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Вест Хэм»

Исходя из текущей формы обеих команд и статистики последних встреч, «Фулхэм» выглядит более уверенно и организованно, особенно на домашнем поле. «Вест Хэм» показывает хорошие атакующие возможности, но их проблемы в обороне могут стать решающими.

Ожидаемый исход: «Фулхэм» должен взять верх в этой встрече благодаря своей стабильной игре в обороне и преимуществу домашнего поля. Вероятность победы хозяев высока.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фулхэма» – коэффициент 2.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Фулхэма» за коэффициент 2.40.