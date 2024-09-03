Тренер юношеской сборной Казахстана – об уходе Кержакова: «Мы не знаем все, что происходило в самом клубе»

Тренер юношеской сборной Казахстана Александр Кузнецов прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Кайрата».

«Безусловно, он легендарный игрок. Мы не знаем все, что происходило в самом клубе, но давление и ответственность за исход каждого матча, скорее всего, дали о себе знать. Последней каплей мог стать проигрыш «Кайрата» у себя дома прямому конкуренту – столичной «Астане».

Если это действительно так (отставка по собственному желанию), то Кержакову нужно отдать должное. Не каждый тренер может набраться мужества и признать, что не у него не получилось найти подход к команде. Это профессиональный поступок», – рассказал Кузнецов.