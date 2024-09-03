Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер юношеской сборной Казахстана – об уходе Кержакова: «Мы не знаем все, что происходило в самом клубе»

    Тренер юношеской сборной Казахстана – об уходе Кержакова: «Мы не знаем все, что происходило в самом клубе»

    Тренер юношеской сборной Казахстана Александр Кузнецов прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Кайрата».

    «Безусловно, он легендарный игрок. Мы не знаем все, что происходило в самом клубе, но давление и ответственность за исход каждого матча, скорее всего, дали о себе знать. Последней каплей мог стать проигрыш «Кайрата» у себя дома прямому конкуренту – столичной «Астане».

    Если это действительно так (отставка по собственному желанию), то Кержакову нужно отдать должное. Не каждый тренер может набраться мужества и признать, что не у него не получилось найти подход к команде. Это профессиональный поступок», – рассказал Кузнецов.

    • Кержаков пробыл в Казахстане 4 месяца.
    • В 12 матчах под руководством россиянина «Кайрат» 6 раз победил, 3 раза проиграл.
    • Ближайший соперник «Кайрата» – «Зенит» (8 сентября).

    Новости по теме
    Черчесов планирует провести встречу с тренерами клубов КПЛ
    «Ордабасы» – «Туран»: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана – 27 сентября 2024
    Черчесов выступил против VAR: «Это сумасшествие» 2
    Источник: Taspanews.kz

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2024 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+