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    • Кулшинбаев: «Отставка Парфенова была ожидаема, это просто был вопрос времени»

    Кулшинбаев: «Отставка Парфенова была ожидаема, это просто был вопрос времени»

    Алмас Кулшинбаев прокомментировал отставку Дмитрия Парфенова с поста главного тренера «Актобе».

    «Такое решение уже давно напрашивалось. У «Актобе» всегда самые высокие амбиции. Первые разговоры об отставке появились сразу после вылета из Лиги Конференций от боснийского «Сараево».

    Это был хороший соперник, но проходимый, учитывая хорошо проведенный ответный гостевой матч. В Боснии «Актобе» сыграл намного лучше, чем дома. Отставка Парфенова была ожидаема, это просто был вопрос времени. Вполне логичное решение», – сказал казахстанский тренер.

    • 1 сентября «Актобе» расторгнул контракт с Парфеновым.
    • Актюбинский клуб занимает вторую строчку в КПЛ, отставая от лидирующего «Кайрата» на одно очко.

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    Источник: Sports.kz

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    02.09.2024 16:23
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