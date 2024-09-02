Кулшинбаев: «Отставка Парфенова была ожидаема, это просто был вопрос времени»

Алмас Кулшинбаев прокомментировал отставку Дмитрия Парфенова с поста главного тренера «Актобе».

«Такое решение уже давно напрашивалось. У «Актобе» всегда самые высокие амбиции. Первые разговоры об отставке появились сразу после вылета из Лиги Конференций от боснийского «Сараево».

Это был хороший соперник, но проходимый, учитывая хорошо проведенный ответный гостевой матч. В Боснии «Актобе» сыграл намного лучше, чем дома. Отставка Парфенова была ожидаема, это просто был вопрос времени. Вполне логичное решение», – сказал казахстанский тренер.