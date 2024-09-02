Евтеев высказался об увольнении Парфенова

Экс-игрок сборной Казахстана Павел Евтеев прокомментировал отставку с поста главного тренера «Актобе» Дмитрия Парфенова.

– Сложно назвать причину такого резкого решения. Хоть «Актобе» и проиграло на своем поле «Елимаю», но в чемпионате еще ничего не потеряно. Может была какая-то предварительная договоренность между руководством клуба, властями города. А может это сугубо личное решение Дмитрия Парфенова. Мы не найдем здесь однозначного ответа.