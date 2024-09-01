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    Парфенов прокомментировал свой уход из «Актобе»

    Дмитрий Парфенов прокомментировал свой уход из «Актобе».

    – Я действительно покинул команду. По Юрию Михайловичу (Ковтуну) еще не до конца известно. Я бы на месте руководства оставил его. Другое дело, согласится он или нет. Он довел бы дело (в качестве главного тренера) и выиграл бы Кубок Казахстана. И вообще мы ушли, а команда шла на втором месте. Разница в одно очко, еще между собой играть лидеры будут. 11 лет у команды не было ничего, а тут все рядом.

    – Вы понимаете решение руководства расстаться?

    – Сейчас на эмоциях не хочу ничего комментировать. Есть решение руководства. Мы посидели, поговорили, пожали руки, поблагодарили друг друга. За время работы в клубе я познакомился с достаточным количеством хороших людей. Благодарен акиму города, который большую поддержку предоставлял.

    – Это же всe равно, как минимум, неожиданно в такой ситуации.

    – Домашнее поражение от «Елимая» тут тоже добавило свой оттенок, конечно. Но мы часто говорим, что чемпионат – это дистанция… Не хочется сейчас говорить. Одно дело – проиграл и вылетел из Кубка, а здесь у нас был хороший путь к финалу, чемпиона обыграли…

    • Сегодня «Актобе» расторгнул контракт с Парфеновым.
    • Актюбинский клуб занимает вторую строчку в КПЛ, отставая от лидирующего «Кайрата» на одно очко.
    • В 19-ом туре подопечные Парфенова проиграли в домашнем матче «Елимаю» – 1:3.

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    Источник: МатчТВ

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    01.09.2024 16:41
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