Дмитрий Парфенов прокомментировал свой уход из «Актобе».

– Я действительно покинул команду. По Юрию Михайловичу (Ковтуну) еще не до конца известно. Я бы на месте руководства оставил его. Другое дело, согласится он или нет. Он довел бы дело (в качестве главного тренера) и выиграл бы Кубок Казахстана. И вообще мы ушли, а команда шла на втором месте. Разница в одно очко, еще между собой играть лидеры будут. 11 лет у команды не было ничего, а тут все рядом.

– Вы понимаете решение руководства расстаться?

– Сейчас на эмоциях не хочу ничего комментировать. Есть решение руководства. Мы посидели, поговорили, пожали руки, поблагодарили друг друга. За время работы в клубе я познакомился с достаточным количеством хороших людей. Благодарен акиму города, который большую поддержку предоставлял.

– Это же всe равно, как минимум, неожиданно в такой ситуации.

– Домашнее поражение от «Елимая» тут тоже добавило свой оттенок, конечно. Но мы часто говорим, что чемпионат – это дистанция… Не хочется сейчас говорить. Одно дело – проиграл и вылетел из Кубка, а здесь у нас был хороший путь к финалу, чемпиона обыграли…