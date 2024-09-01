Парфенов прокомментировал поражение в матче с «Елимаем»

Главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение в домашнем матче 19-го тура Премьер-лиги против «Елимая» (1:3).

– Мы настраивались, нам нужна была победа – этот вопрос даже не стоял. Начало было хорошее, активное – забили мяч. Но надо развивать успех, не бояться и играть – на это, в принципе, мы настраивались. Еще давление хотели получить. Если так говорить, то кого возможно было выпустить, мы выпустили.

– Не показалось ли вам, что судья посадил игру на карточки и вообще на свисток?

– Да нет. Мы не собираемся искать какие-то отговорки – наверное, это неправильно. А то кто-то подумает сейчас – на судью скинули, и всe хорошо у нас. Какие-то моменты определенные, наверное, были, но как отговорку точно не могу сказать. А так – у нас много брака. Не знаю, с чем это связано. Игроки, которые ведут игру, допускают ошибки.