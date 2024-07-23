Ташуев объяснил скорый трансфер Чалова в ПАОК

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о готовящемся трансфере форварда ЦСКА Федора Чалова в ПАОК.

«В желании Чалова перейти в ПАОК есть слагаемые – попробовать себя в другой стране, пожить в другой стране, увидеть другой футбол, изучить язык. Многие факторы влияют на решение – семья, климат.

Но ясно, что главное – футбол. Но я бы не сказал, что чемпионат Греции сильнее российского, хотя греческая команда, «Олимпиакос», выиграла Лигу конференций. Это нормальный чемпионат, там есть сильные специалисты. Чалов отдал много лет ЦСКА, для него это новый путь, который вызывает живой интерес к нему, как к личности», – сказал Ташуев.