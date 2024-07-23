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Ташуев объяснил скорый трансфер Чалова в ПАОК

23 июля 2024, 11:03
2

Бывший тренер «Факела», «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о готовящемся трансфере форварда ЦСКА Федора Чалова в ПАОК.

«В желании Чалова перейти в ПАОК есть слагаемые – попробовать себя в другой стране, пожить в другой стране, увидеть другой футбол, изучить язык. Многие факторы влияют на решение – семья, климат.

Но ясно, что главное – футбол. Но я бы не сказал, что чемпионат Греции сильнее российского, хотя греческая команда, «Олимпиакос», выиграла Лигу конференций. Это нормальный чемпионат, там есть сильные специалисты. Чалов отдал много лет ЦСКА, для него это новый путь, который вызывает живой интерес к нему, как к личности», – сказал Ташуев.

  • В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.
  • Федор – воспитанник ЦСКА.
  • В 2022 году игрок был в аренде в «Базеле».

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Источник: «РБ Спорт»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК ЦСКА Чалов Федор Ташуев Сергей
Комментарии (2)
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FCSpartakM
1721738667
Как я уже и говорил ранее, Ташуев максимально оторванный от нынешнего футбола человек. Чалов уже был за границей и все якобы его желания уже попробовал. Чалов просто хочет играть в еврокубках
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АЛЕКС 58
1721741065
Хорошо что доплачивать не пришлось за хромую лошадь. Греки наверное только статистику читали,,а игру не смотрели. А может им ПЕНАЛЬТИСТОВ не хватает?
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