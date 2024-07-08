Вингер «Баварии» перенес операцию

Лерою Сане потребовалось хирургическое вмешательство.

Вингер «Баварии» в конце клубного сезона-2023/24 испытывал боль в области паха.

После вылета Германии с Евро-2024 ему сделали малоинвазивную (без выполнения разрезов) операцию.

Ожидается, что Сане восстановится за несколько недель и сможет тренироваться уже в конце июля.