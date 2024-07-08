Вингер «Баварии» перенес операцию

Лерою Сане потребовалось хирургическое вмешательство.
Вингер «Баварии» в конце клубного сезона-2023/24 испытывал боль в области паха.
После вылета Германии с Евро-2024 ему сделали малоинвазивную (без выполнения разрезов) операцию.
Ожидается, что Сане восстановится за несколько недель и сможет тренироваться уже в конце июля.
- 28-летний футболист не совершил ни одного голевого действия в 5 матчах Евро-2024.
- На клубном уровне Сане забил 10 мячей и сделал 13 ассистов в 42 играх прошлого сезона.
Источник: сайт «Баварии»