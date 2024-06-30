Первые четвертьфиналисты Евро-2024, два варианта для Дзюбы, «ПСЖ» готов обновить мировой трансферный рекорд и другие новости

«ПСЖ» готов заплатить за Ямаля 250 миллионов
Мбаппе тренируется в новой маске
«Зенит» готов платить Иличу 3 миллиона в год
У Дзюбы есть только два варианта продолжения карьеры
Иван Игнатьев подписал контракт с новым клубом
Коман экстренно покинул расположение сборной Франции на Евро-2024 – известна причина
Садыгов лично пригласил Джикию в «Химки» – известна предложенная зарплата
Стала известна зарплата Осинькина в «Крыльях Советов»
Швейцария выбила Италию с Евро-2024, Германия победила Данию в 1/8 финала
Нойер побил рекорд сборной Германии
«Краснодар» сделал предложение о трансфере бразильского защитника
Источник: «Бомбардир»