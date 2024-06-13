Месси отказался от участия в Олимпийских играх-2024

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не примет участия в летних Олимпийских играх 2024 года.

«Я говорил с Маскерано [главный тренер олимпийской сборной Аргентины], и, по правде говоря, мы оба сразу поняли ситуацию. Это трудно, потому что начинается Кубок Америки и мне придeтся отсутствовать в «Интер Майами» два или три месяца подряд. А главное я не в том возрасте, чтобы играть везде. Мне нужно осторожно делать выбор, а два турнира подряд – это уже слишком.

Мне очень повезло, что я играл на Олимпиаде и победил на ней. Это был замечательный опыт, который я никогда не забуду. Потрясающе, что мне посчастливилось пройти через все это.

Я надеюсь, что ребята, которым предстоит сыграть, получат такое же удовольствие. Олимпийские игры особенные, они отличаются от всего остального», – сказал 36-летний Месси.