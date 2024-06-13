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    Месси отказался от участия в Олимпийских играх-2024

    Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не примет участия в летних Олимпийских играх 2024 года.

    «Я говорил с Маскерано [главный тренер олимпийской сборной Аргентины], и, по правде говоря, мы оба сразу поняли ситуацию. Это трудно, потому что начинается Кубок Америки и мне придeтся отсутствовать в «Интер Майами» два или три месяца подряд. А главное я не в том возрасте, чтобы играть везде. Мне нужно осторожно делать выбор, а два турнира подряд – это уже слишком.

    Мне очень повезло, что я играл на Олимпиаде и победил на ней. Это был замечательный опыт, который я никогда не забуду. Потрясающе, что мне посчастливилось пройти через все это.

    Я надеюсь, что ребята, которым предстоит сыграть, получат такое же удовольствие. Олимпийские игры особенные, они отличаются от всего остального», – сказал 36-летний Месси.

    • Мужской турнир Олимпийских игр-2024 пройдет с 24 июня по 9 июля.
    • Соревнования пройдут в 7 городах Франции.
    • В каждой команде может выступать не более трех игроков старше 23 лет.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии (4)
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    7:1
    1718267612
    но автоматом получит золотой мяч и золотую олимпийскую медаль. и ещё запустят плюшевого гнома со стадиона, как олимпийского мишку на олимпиаде-1980.
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    ...короче
    1718269750
    ... всё правильно, Лео!... ..."Бери ношу по-себе, Что б не падать при ходьбе. (с)...
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    МасСуд
    1718274379
    Понимает коротыш что олимпиаду как чм не подарят
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1718274614
    Сыграет больше матчей с El Pistolero за Интер
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