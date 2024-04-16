Во вторник, 16 апреля, в первом полуфинальном матче азиатской Лиги чемпионов сыграют «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Матч пройдет в Эль-Айне, начало – в 19:00 (мск).

«Аль-Айн»

Команда Эрнана Креспо в группе с клубами «Аль-Фейха», «Пахтакор» и «Ахал» набрала 15 очков и заняла 1-е место. В 1/8 финала представители ОАЭ прошли «Насаф» – 0:0, 2:1, в 1/4 финала переиграли «Аль-Наср» – 1:0, 4:4.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» в группе соперничал с «Навбахором», «Нассаджи Мазандераном» и «Мумбаи Сити», набрал 16 очков и занял 1-е место в таблице. В 1/8 финала «Аль-Хиляль» переиграл «Селахан» – 3:1, 3:1, а в четвертьфинале Малком и компания одержали 2 победы над «Аль-Иттихадом» – 2:0, 2:0.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» со своей блестящей победной серией (34 матча кряду) – явный фаворит противостояния и первого матча в ОАЭ. Вряд ли «Аль-Айн» проиграет крупно, но минимальную победу гости заберут. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.62.