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Алонсо останется в «Байере» до 2025 года

29 марта 2024, 07:51
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо намерен остаться в леверкузенском клубе по крайней мере до июня 2025 года. По данным журналиста Фабрицио Романо, в контракте Алонсо будут предусмотрены пункты, которые позволят ему уйти досрочно при определенных условиях.

«Бавария» готова ждать с решением о новом главном тренере до лета, пока Алонсо официально не определится со своим будущим. А вот «Ливерпуль», также претендовавший на Алонсо, переключил внимание на других кандидатов, в числе которых Рубен Аморим.

  • Текущее соглашение Алонсо с «Байером» рассчитано до июня 2026-го.
  • По окончании сезона Томас Тухель уйдет с поста главного тренера «Баварии», а Юрген Клопп – «Ливерпуля».
  • «Байер» под руководством Алонсо лидирует в Бундеслиге с 70 очками после 26 матчей. За 8 туров до окончания сезона преимущество леверкузенцев над «Баварией» составляет 10 очков.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Германия. Бундеслига Байер Бавария Ливерпуль Аморим Рубен Алонсо Хаби
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