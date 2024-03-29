Алонсо останется в «Байере» до 2025 года

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо намерен остаться в леверкузенском клубе по крайней мере до июня 2025 года. По данным журналиста Фабрицио Романо, в контракте Алонсо будут предусмотрены пункты, которые позволят ему уйти досрочно при определенных условиях.

«Бавария» готова ждать с решением о новом главном тренере до лета, пока Алонсо официально не определится со своим будущим. А вот «Ливерпуль», также претендовавший на Алонсо, переключил внимание на других кандидатов, в числе которых Рубен Аморим.