28 февраля поздно вечером состоится перенесенный матч 21 тура Серии А. Миланский «Интер» будет принимать «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Интер»

Несколькими днями ранее подопечные Симоне Индзаги разобрали на запчасти «Лечче» – 4:0. При этом стоит заметить, что «Интер» добился легкой победы, играя в далеко не самом оптимальном составе. «Интер» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии.

«Аталанта»

В минувшее воскресенье «Аталанта» уже гостила в Милане. Поединок с одноименной командой завершился ничейным исходом – 1:1. В настоящее время подопечные Джан Пьеро Гасперини располагаются на пятой строчке в таблице Серии А и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

Личные встречи

Три крайних очных поединка команд завершились следующими исходами:

Прогноз на матч «Интер» – «Аталанта»

«Интер» на всех парах несется к завоеванию Скудетто. Черно-синяя команда Милана сметает всех на своем пути и мало кто сомневается в том, что именно подопечные Симоне Индзаги возьмут чемпионский титул. «Аталанте» будет крайне проблематично остановить мощнейшего соперника. Рекомендованная ставка: «победа «Интера» (1,63).