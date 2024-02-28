28 февраля поздно вечером состоится перенесенный матч 21 тура Серии А. Миланский «Интер» будет принимать «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
«Интер»
Несколькими днями ранее подопечные Симоне Индзаги разобрали на запчасти «Лечче» – 4:0. При этом стоит заметить, что «Интер» добился легкой победы, играя в далеко не самом оптимальном составе. «Интер» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Италии.
«Аталанта»
В минувшее воскресенье «Аталанта» уже гостила в Милане. Поединок с одноименной командой завершился ничейным исходом – 1:1. В настоящее время подопечные Джан Пьеро Гасперини располагаются на пятой строчке в таблице Серии А и ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
Личные встречи
Три крайних очных поединка команд завершились следующими исходами:
- 04.11.2023 «Аталанта» – «Интер» 1:2
- 27.05.2023 «Интер» – «Аталанта» 3:2
- 31.01.2023 «Интер» – «Аталанта» 1:0
Прогноз на матч «Интер» – «Аталанта»
«Интер» на всех парах несется к завоеванию Скудетто. Черно-синяя команда Милана сметает всех на своем пути и мало кто сомневается в том, что именно подопечные Симоне Индзаги возьмут чемпионский титул. «Аталанте» будет крайне проблематично остановить мощнейшего соперника. Рекомендованная ставка: «победа «Интера» (1,63).