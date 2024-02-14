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    • «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: стартовые составы на матч: 14 февраля

    «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»: стартовые составы на матч: 14 февраля

    Стали известны стартовые составы на матч 1/8 Лиги чемпионов АФК в котором сыграют «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Игра состоится 14 февраля, начало встречи запланировано на 21:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Аль-Фейха»: Стойкович, Аль-Хайбари, Аль-Рашиди, Аль-Шафар, Нвакаэме, Сакала, Аль-Бакави, Мандаш, Аль-Харти, Аль-Шуваиш, Кааби.

    Главный тренер: Вук Рашович

    «Аль-Наср»: Аль-Ганам, Аль-Амри, Аль-Хайбари, Бехич, Яхья, Ляпорт, Отавиньо, Аль-Наджар, Брозович, Талиска, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.02.2024 19:20
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