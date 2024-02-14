Стали известны стартовые составы на матч 1/8 Лиги чемпионов АФК в котором сыграют «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Игра состоится 14 февраля, начало встречи запланировано на 21:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Фейха»: Стойкович, Аль-Хайбари, Аль-Рашиди, Аль-Шафар, Нвакаэме, Сакала, Аль-Бакави, Мандаш, Аль-Харти, Аль-Шуваиш, Кааби.

Главный тренер: Вук Рашович

«Аль-Наср»: Аль-Ганам, Аль-Амри, Аль-Хайбари, Бехич, Яхья, Ляпорт, Отавиньо, Аль-Наджар, Брозович, Талиска, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру