Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Фейха» против «Аль-Наср», 1/8 Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 февраля 2024, в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аль-Фейха»: Стойкович, Аль-Хайбари, Аль-Рашиди, Аль-Шафар, Нвакаэме, Сакала, Аль-Бакави, Мандаш, Аль-Харти, Аль-Шуваиш, Кааби.

Главный тренер: Вук Рашович

«Аль-Наср»: Аль-Ганам, Аль-Амри, Аль-Хайбари, Бехич, Яхья, Ляпорт, Отавиньо, Аль-Наджар, Брозович, Талиска, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Фейха» – «Аль-Наср»