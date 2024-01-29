Экс-футболист «Барселоны» встал на защиту Угальде, решившего перейти в «Спартак»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ибрагим Афеллай не согласен с критикой в адрес Манфреда Угальде.

Костариканец близок к переходу из «Твенте» в «Спартак».

В Нидерландах его критикуют за желание продолжить карьеру в России.

Ожидается, что трансфер форварда обойдется спартаковцам в 15 млн евро.

«Способны ли игроки решать политические проблемы? Нет. Все мы можем быть моралистами, но почему не согласиться на трансфер, если футболист получает возможность совершенствоваться и зарабатывать в пять-шесть раз больше?

Я не понимаю споров. НЕК подписал игрока из Израиля, и вы тоже можете. Это двойные стандарты.

Футболисты не должны быть связаны с политикой. Клубы имеют право вести переговоры в рамках правил», – сказал Афеллай.