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    • Экс-футболист «Барселоны» встал на защиту Угальде, решившего перейти в «Спартак»

    Экс-футболист «Барселоны» встал на защиту Угальде, решившего перейти в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Ибрагим Афеллай не согласен с критикой в адрес Манфреда Угальде.

    • Костариканец близок к переходу из «Твенте» в «Спартак».
    • В Нидерландах его критикуют за желание продолжить карьеру в России.
    • Ожидается, что трансфер форварда обойдется спартаковцам в 15 млн евро.

    «Способны ли игроки решать политические проблемы? Нет. Все мы можем быть моралистами, но почему не согласиться на трансфер, если футболист получает возможность совершенствоваться и зарабатывать в пять-шесть раз больше?

    Я не понимаю споров. НЕК подписал игрока из Израиля, и вы тоже можете. Это двойные стандарты.

    Футболисты не должны быть связаны с политикой. Клубы имеют право вести переговоры в рамках правил», – сказал Афеллай.

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    Источник: Voetbalzone

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    Сегодня, 15:42
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    Комментарии (3)
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    TIMOTHY
    1706533612
    В шесть раз больше спам нищий заплатит!! А все на Газпром валят нищеброды
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