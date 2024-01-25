«Спартак» и «Твенте» договорились по трансферу Угальде

Нападающий «Твенте» Манфред Угальде в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком» на четыре с половиной года. По данным журналиста Фабрицио Романо, клубы достигли устной договоренности и в настоящее время готовят документы для оформления сделки.
Сумма трансфера составит 15 миллионов евро с учетом бонусов и будет рекордной продажей в истории «Твенте».
- 21-летний Угальде провел в этом сезоне 25 матчей за «Твенте», забил 9 голов, отдал 7 передач.
- На счету игрока 6 матчей и 1 гол за сборную Коста-Рики.