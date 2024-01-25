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    «Спартак» и «Твенте» договорились по трансферу Угальде

    Нападающий «Твенте» Манфред Угальде в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком» на четыре с половиной года. По данным журналиста Фабрицио Романо, клубы достигли устной договоренности и в настоящее время готовят документы для оформления сделки.

    Сумма трансфера составит 15 миллионов евро с учетом бонусов и будет рекордной продажей в истории «Твенте».

    • 21-летний Угальде провел в этом сезоне 25 матчей за «Твенте», забил 9 голов, отдал 7 передач.
    • На счету игрока 6 матчей и 1 гол за сборную Коста-Рики.

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии (10)
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    fakeid
    1706193758
    согласно классификации валеры, cpaный твенте обул хряков.
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    VVM1964
    1706195209
    Ну что же - надеюсь что новость оправдает надежды и парень придется ко двору !!! )
    Ответить
    ruded
    1706195935
    ждем повышения цен на заправках..
    Ответить
    Artemka444
    1706197532
    поможет им только чудо
    Ответить
    k611
    1706197974
    Успехов в новом клубе. Хотелось бы верить что у игрока всё сложится и мы увидим результативность на уровне Веллитона.
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    portero
    1706201100
    Надо подождать инфы на офсайте Спартака....
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