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    Божович дал совет Миранчуку

    Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович дал рекомендацию полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

    «Алексей уже три-четыре года выступает в Европе. У него точно будет шанс закрепиться в одном из европейских клубов. Ему лучше оставаться там. Алексей мог бы заиграть в чемпионатах Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов – вариантов много», – сказал черногорец.

    • В этом сезоне у 28-летнего Миранчука 10 матчей за «Аталанту», 2 ассиста.
    • Контракт до 2025 года.
    • В прошлом сезоне Миранчук был в аренде в «Торино».

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    Определена позиция, где чаще всего играет Миранчук в «Аталанте» 2
    Источник: Metaratings

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