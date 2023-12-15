Божович дал совет Миранчуку

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович дал рекомендацию полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
«Алексей уже три-четыре года выступает в Европе. У него точно будет шанс закрепиться в одном из европейских клубов. Ему лучше оставаться там. Алексей мог бы заиграть в чемпионатах Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов – вариантов много», – сказал черногорец.
- В этом сезоне у 28-летнего Миранчука 10 матчей за «Аталанту», 2 ассиста.
- Контракт до 2025 года.
- В прошлом сезоне Миранчук был в аренде в «Торино».
Источник: Metaratings