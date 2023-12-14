Смотреть прямую трансляцию матча «Юнион СЖ» против «Ливерпуля», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2023, в 20:45 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Юнион СЖ»: Морис, Матида, Макаллистер, Бeрджесс, Ванхутт, Расмуссен, Лапоуссин, Кастро-Монтес, Пуэртас, Амура, Родригес.

Главный тренер: Александер Блессин

«Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, Конате, Куанса, Цимикас, Эллиот, Эндо, Гравенберх, Доак, Гакпо, Диас.

Главный тренер: Юрген Клопп

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Юнион СЖ» – «Ливерпуль»