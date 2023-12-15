Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Юниона»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Юниона» (1:2).

    «Соперник победил заслуженно. Мы не нашли свой ритм, так как я сделал слишком много изменений в составе.

    «Ливерпуль» пропустил необязательные голы. Мы могли сравнять счет в концовке», – высказался Клопп.

    • «Ливерпуль» досрочно выиграл группу.
    • «Юнион» вышел в Лигу конференций.
    • У «Ливерпуля» впереди матч АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    Новости по теме
    Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
    Лига Европы. «Рома» и «Байер» разгромили соперников, «Ливерпуль» проиграл
    «Юнион СЖ» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 декабря 2023
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7040

      fakeid 1 час назад

      перед игрой на ливер был кэф 3. клопп второй состав привёз, основа готовится отправить тен хага на родину. хороший подарок на рождество болелам мю.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+