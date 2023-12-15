Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Юниона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Юниона» (1:2).

«Соперник победил заслуженно. Мы не нашли свой ритм, так как я сделал слишком много изменений в составе.

«Ливерпуль» пропустил необязательные голы. Мы могли сравнять счет в концовке», – высказался Клопп.