Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Юниона»

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против «Юниона» (1:2).
«Соперник победил заслуженно. Мы не нашли свой ритм, так как я сделал слишком много изменений в составе.
«Ливерпуль» пропустил необязательные голы. Мы могли сравнять счет в концовке», – высказался Клопп.
- «Ливерпуль» досрочно выиграл группу.
- «Юнион» вышел в Лигу конференций.
- У «Ливерпуля» впереди матч АПЛ против «Манчестер Юнайтед».