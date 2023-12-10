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    Тухель прокомментировал разгром «Баварии» от «Айнтрахта»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался после матча 14-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (1:5).

    «Мы заслужили поражение. Это была странная игра. Мы выиграли xG, но Франкфурт сегодня сделал все. Мы играли не очень хорошо, но счет получился немного странным. У нас не так много аргументов. Все виноваты, когда ты целую неделю тренируешься, а потом так играешь.

    У нас была хорошая неделя тренировок, но мы все равно оказались не готовы. Мы должны спросить себя, почему мы начали именно так, как сегодня. Желания, рвения выиграть игру на выезде сегодня не было», – сказал Тухель.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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