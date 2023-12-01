Аршавин дал совет Алексею Миранчуку

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Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сказал, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно как можно скорее сменить клуб.
– По‑прежнему говорим, что Миранчук не нужен «Аталанте»?
– Мне кажется, это понятно давно. Не понимаю, почему они его сохранили.
– Они хотят его продавать, а в аренду отдавать – нет.
– Странно, почему его «Торино» не стал выкупать. Он там выглядел как раз к месту.
– По финансам не договорились.
– То, что тренер не видит его в основном составе, даже учитывая, что он выходит по 20–30 минут, это достаточно нормально. Но так или иначе Алексей и его окружение будут искать выход этой зимой. Ему надо сейчас менять команду.
30 ноября Миранчук вышел на замену в матче «Аталанты» со «Спортингом» (1:1) в Лиге Европы.
Полузащитник в текущем сезоне провел семь матчей за команду из Бергамо во всех турнирах.