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    Аршавин дал совет Алексею Миранчуку

    Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сказал, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку нужно как можно скорее сменить клуб.

    – По‑прежнему говорим, что Миранчук не нужен «Аталанте»?

    – Мне кажется, это понятно давно. Не понимаю, почему они его сохранили.

    – Они хотят его продавать, а в аренду отдавать – нет.

    – Странно, почему его «Торино» не стал выкупать. Он там выглядел как раз к месту.

    – По финансам не договорились.

    – То, что тренер не видит его в основном составе, даже учитывая, что он выходит по 20–30 минут, это достаточно нормально. Но так или иначе Алексей и его окружение будут искать выход этой зимой. Ему надо сейчас менять команду.

    30 ноября Миранчук вышел на замену в матче «Аталанты» со «Спортингом» (1:1) в Лиге Европы.

    Полузащитник в текущем сезоне провел семь матчей за команду из Бергамо во всех турнирах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2023 07:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      jdufkdkd 1 декабря, 10:23

      ***
      - 1 0 0 % ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

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      Рейтинг: +16

      Виктор-Лившиц-vkontakte 1 декабря, 08:31

      Бери мячи, пошли домой.

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