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    • «Милан» – «ПСЖ»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 7 ноября

    «Милан» – «ПСЖ»: прогноз на матч 4 тура Лиги чемпионов, 7 ноября

    Во вторник, 7 ноября, «Милан» на своем поле сыграет с «ПСЖ». Игра состоится в рамках 4 тура Лиги чемпионов и начнется в 23:00 по московскому времени.

    «Милан»

    Подопечные Пиолы идут на четвертом месте в лигочемпионской группе F. Команда в трех матчах еврокубкового турнира дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Милан» не забил ни одного мяча, но при этом пропустил три гола. Команда имеет в своем активе два очка и на два балла отстает от дортмундской «Боруссии», занимающей второе место.

    «ПСЖ»

    Парижане идут на первом месте в турнирной таблице, имея в своем активе шесть очков. Команда в трех матчах выиграла две встречи, а в одном поединке потерпела поражение. Подопечные Энрике забили шесть голов, но при этом пропустили четыре мяча.

    Факты о личных встречах

    В шести личных встречах «Милан» выиграл три матча, а «ПСЖ» победил только один раз. Два поединка закончились ничьей.

    Прогноз на матч «Милан» – «ПСЖ»

    В предстоящей встрече «Милан», несмотря на домашний статус встречи, выглядит аутсайдером предстоящей встречи. «ПСЖ» – фаворит игры. Предположим, игра закончится с комфортным для парижан счетом. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (2.30).

    Источник: Бомбардир

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    07.11.2023 05:38
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