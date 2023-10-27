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    Салах превзошел Анри

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов. 31-летний египтянин забил один мяч в ворота «Тулузы» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (5:1).

    Этот гол стал для Салаха 43-м в еврокубковых турнирах.

    Таким образом, форвард «Ливерпуля» превзошел достижение экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри (42 гола) и стал рекордсменом.

    • «Ливерпуль» занимает первое место в группе E с девятью очками после трех матчей.
    • В текущем сезоне Салах провeл 12 матчей и забил девять голов.

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    Источник: Sport24

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    27.10.2023 10:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      7cerrt 17 часов назад

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