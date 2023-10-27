Салах превзошел Анри

1 0 0 % Ставки на Футбольные События!!
Информация Н-е П-р-о-г-н-о-з-ы, И-н-ф-о И-н-с а-й-д!!
1 0 0 % Матч на Проверку (Точный Счёт. Кф от 7)
Пишите;
[email protected]
1 0 0 % ;
Футбол Индонезия 11:00
Персик Кедири - Персебая
Первый Тайм Персебая Забьет Да
Кф 2,05
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов. 31-летний египтянин забил один мяч в ворота «Тулузы» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (5:1).
Этот гол стал для Салаха 43-м в еврокубковых турнирах.
Таким образом, форвард «Ливерпуля» превзошел достижение экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри (42 гола) и стал рекордсменом.
- «Ливерпуль» занимает первое место в группе E с девятью очками после трех матчей.
- В текущем сезоне Салах провeл 12 матчей и забил девять голов.