Салах превзошел Анри

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов. 31-летний египтянин забил один мяч в ворота «Тулузы» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (5:1).
Этот гол стал для Салаха 43-м в еврокубковых турнирах.
Таким образом, форвард «Ливерпуля» превзошел достижение экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри (42 гола) и стал рекордсменом.
- «Ливерпуль» занимает первое место в группе E с девятью очками после трех матчей.
- В текущем сезоне Салах провeл 12 матчей и забил девять голов.
Источник: Sport24