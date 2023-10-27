Салах превзошел Анри

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд по голам в еврокубках в составе английских клубов. 31-летний египтянин забил один мяч в ворота «Тулузы» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (5:1).

Этот гол стал для Салаха 43-м в еврокубковых турнирах.

Таким образом, форвард «Ливерпуля» превзошел достижение экс-нападающего «Арсенала» Тьерри Анри (42 гола) и стал рекордсменом.