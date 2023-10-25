Первый вице-президент «Реала» умер на 85-м году жизни

Первый вице‑президент «Реала» Фернандо Фернандес‑Тапиас ушел из жизни в возрасте 84 лет

«Фернандо Фернандес‑Тапиас был образцом верности, преданности и самоотдачи «Реала». Его уход из жизни – огромная потеря для «Реала» и всех болельщиков. Пусть он покоится с миром, – говорится в сообщении клуба.