Первый вице-президент «Реала» умер на 85-м году жизни

Первый вице‑президент «Реала» Фернандо Фернандес‑Тапиас ушел из жизни в возрасте 84 лет
«Фернандо Фернандес‑Тапиас был образцом верности, преданности и самоотдачи «Реала». Его уход из жизни – огромная потеря для «Реала» и всех болельщиков. Пусть он покоится с миром, – говорится в сообщении клуба.
- Фернандес‑Тапиас работал в «Реале» в течение 30 лет. С 2009 года функционер занимал должность первого вице‑президента клуба.
- За время работы Фернандеса‑Тапиаса «Реал» завоевал 58 трофеев, в том числе восемь раз становился победителем Лиги чемпионов.
Источник: Официальный сайт «Реала»