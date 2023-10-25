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    Первый вице-президент «Реала» умер на 85-м году жизни

    Первый вице‑президент «Реала» Фернандо Фернандес‑Тапиас ушел из жизни в возрасте 84 лет

    «Фернандо Фернандес‑Тапиас был образцом верности, преданности и самоотдачи «Реала». Его уход из жизни – огромная потеря для «Реала» и всех болельщиков. Пусть он покоится с миром, – говорится в сообщении клуба.

    • Фернандес‑Тапиас работал в «Реале» в течение 30 лет. С 2009 года функционер занимал должность первого вице‑президента клуба.
    • За время работы Фернандеса‑Тапиаса «Реал» завоевал 58 трофеев, в том числе восемь раз становился победителем Лиги чемпионов.

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    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    25.10.2023 12:48
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