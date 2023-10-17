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    В Испании сообщили, кто получит «Золотой мяч» в этом году

    Испанское издание Diario Sport сообщило, что «Золотой мяч» в 2023 году получит нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. При голосовании учитывалась победа национальной команды на ЧМ-2022, поскольку в прошлом году приз вручался до начала чемпионата мира.

    У женщин «Золотой мяч» получит футболистка сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров.

    Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября.

    • Месси получит «Золотой мяч» в восьмой раз в карьере. Ранее награда доставалась ему в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.
    • Для Бонмати это будет первый «Золотой мяч» в карьере.

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    Источник: Diario Sport

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