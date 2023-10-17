В Испании сообщили, кто получит «Золотой мяч» в этом году

Испанское издание Diario Sport сообщило, что «Золотой мяч» в 2023 году получит нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. При голосовании учитывалась победа национальной команды на ЧМ-2022, поскольку в прошлом году приз вручался до начала чемпионата мира.

У женщин «Золотой мяч» получит футболистка сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября.