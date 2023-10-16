Защитник «Баварии» отреагировал на обвинения в поддержке террора

Игрок «Баварии» Нуссаир Мазрауи ответил на претензии в свой адрес.

Марокканский футболист выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

Немецкое издание Bild раскритиковало его, назвав «сторонником террора».

«Прежде всего, я хочу сказать, что меня очень огорчает то, что мне приходится объяснять, за что я выступаю.

Возникла ситуация, когда гибнут тысячи невинных людей. Моя позиция заключается в том, что я буду работать во имя мира и справедливости.

Это означает, что я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия. И я всегда буду настаивать на этом.

Я не понимаю, почему люди думают обо мне обратное, и почему меня ассоциируют с разжигателями ненависти.

Сегодня речь идет не о том, что думаю я или что думаете вы – ежедневно в результате этого ужасного конфликта, вышедшего из-под контроля, гибнут невинные люди.

Мы все должны открыто выступать против этого. Это просто бесчеловечно. Наконец, я хочу пояснить, что у меня никогда не было намерения кого-либо обидеть, намеренно или неосознанно», – сказал Мазрауи.