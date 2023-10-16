Защитник «Баварии» отреагировал на обвинения в поддержке террора

Игрок «Баварии» Нуссаир Мазрауи ответил на претензии в свой адрес.
- Марокканский футболист выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.
- Немецкое издание Bild раскритиковало его, назвав «сторонником террора».
«Прежде всего, я хочу сказать, что меня очень огорчает то, что мне приходится объяснять, за что я выступаю.
Возникла ситуация, когда гибнут тысячи невинных людей. Моя позиция заключается в том, что я буду работать во имя мира и справедливости.
Это означает, что я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия. И я всегда буду настаивать на этом.
Я не понимаю, почему люди думают обо мне обратное, и почему меня ассоциируют с разжигателями ненависти.
Сегодня речь идет не о том, что думаю я или что думаете вы – ежедневно в результате этого ужасного конфликта, вышедшего из-под контроля, гибнут невинные люди.
Мы все должны открыто выступать против этого. Это просто бесчеловечно. Наконец, я хочу пояснить, что у меня никогда не было намерения кого-либо обидеть, намеренно или неосознанно», – сказал Мазрауи.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
- Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3,5 тысяч получили ранения.
- Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения.