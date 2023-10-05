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    • «Вильярреал» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    «Вильярреал» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» и «Ренн», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Вильярреал»: Рейна, Фемения, Морено, Манди, Капу, Парехо, Тригерос, Родригес, Пино, Серлот.

    Главный тренер: Пачета

    «Ренн»: Манданда, Трюффер, Теате, Дуэ, Омари, Сантамария, Буриго, Дуэ Д, Блас, Салах, Йылдырым.

    Главный тренер: Бруно Женезио

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Вильярреал»«Ренн»

    Вильярреал-ренн Смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2023 16:50
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