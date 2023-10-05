Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» и «Ренн», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Вильярреал»: Рейна, Фемения, Морено, Манди, Капу, Парехо, Тригерос, Родригес, Пино, Серлот.

Главный тренер: Пачета

«Ренн»: Манданда, Трюффер, Теате, Дуэ, Омари, Сантамария, Буриго, Дуэ Д, Блас, Салах, Йылдырым.

Главный тренер: Бруно Женезио

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Вильярреал» – «Ренн»